Kako to spriječiti i riješiti – raspravljalo se na devetoj konferenciji „Mi i naši gadgeti u saobraćaju – mobiteli u službenom prijevozu“.

Poruka, poziv ili kratak pogled na ekran. Dovoljna je sekunda nepažnje za volanom da se dogodi tragedija.

– Ako se krećete brzinom od 40 km/h, prelazite 11 metara u sekundi. Svaku sekundu tokom koje niste pažnjom usmjereni na cestu pređete 11 metara. Kada znate da je za uobičajen pogled na mobitel potrebno dvije do tri sekunde, govorimo o 33 metra, što je duže od dva autobusa. Naravno, za to vrijeme niste koncentrisani na situaciju u saobraćaju. U tom trenutku može vam naići biciklista ili pješak i nesreća je neizbježna – naglašava Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za mašinstvo i saobraćaj.

Da je mobitel čest pratilac hrvatskih vozača potvrđuje i policijska statistika.

– Za deset mjeseci evidentirali smo više od 36 hiljada prekršaja, a ono što još više zabrinjava jeste činjenica da se osam hiljada odnosi na prekršaje profesionalnih vozača – rekao je Josip Mataija, voditelj Službe saobraćajne policije u Ravnateljstvu policije.

Mnogima od njih mobitel je neizbježan radni alat. U dostavnoj službi Hrvatske pošte pronašli su rješenje.

– Dostavne aplikacije su logično osmišljene. Sve aktivnosti odvijaju se izvan vozila, a ne u samom vozilu – kazao je Roko Tolić, voditelj Odjela za upravljanje i nadzor voznog parka Hrvatske pošte.

Međutim, problem nisu samo mobiteli nego i napredni sistemi poput navigacije. Zbog toga sve veći broj novih vozila ima ugrađenu zabranu tipkanja tokom vožnje.

– Primjetna je pojava isključivanja takvih sistema tokom upravljanja vozilom, iako je njihova funkcija izuzetno korisna i pametna – istakao je Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog sekretara Hrvatskog autokluba,pišu Vijesti

Saobraćajni stručnjaci smatraju da vozači neće promijeniti svoje navike samo na osnovu edukacija i upozorenja, bez uvođenja konkretnijih mjera.

– Potrebno je pooštriti kazne za korištenje mobitela. U rutinske kontrole treba uvesti forenzičku analizu korištenja mobilnih uređaja. Također, potrebno je postaviti više nadzornih kamera koje mogu zabilježiti takvo ponašanje – rekao je Željko Marušić, saobraćajni stručnjak.

Kazna za korištenje mobitela tokom vožnje trenutno iznosi 130 eura. Najavljenim izmjenama zakona predviđa se njeno povećanje, kao i uvođenje drastičnih kazni za snimanje mobitelom iz ruke tokom vožnje, koje bi mogle iznositi od 800 do 2.000 eura.

Facebook komentari