U okviru velike policijske akcije uhapšeno je osam osoba osumnjičenih za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi koja se tereti za krijumčarenje narkotika klase A u Veliku Britaniju. Iz policije su saopćili da je istraga i dalje u toku.

Policajci su u nedjelju navečer izvršili hapšenja na londonskoj pijaci New Spitalfields Market. Velika količina kokaina pronađena je skrivena u kartonskim kutijama s narandžama.

Pet muškaraca, starosti 27, 33, 41, 43 i 58 godina, uhapšeno je zbog sumnje na zavjeru radi distribucije droge klase A.

Na videosnimcima koje je objavila policija vidi se kako službenici pretražuju kutije pune narandži, ispod kojih pronalaze crne pakete s oznakom djeteline s četiri lista.

Na odvojenim fotografijama zabilježeni su paketići sumnjive droge raspoređeni u pet praznih kartonskih kutija. Na nekim od njih nalazi se i broj “1100”.New Spitalfields Market, koja je 1991. godine preseljena u Leyton, najveća je veleprodajna pijaca u Velikoj Britaniji i prostire se na površini od oko 13 hektara.

Šesti muškarac, star 44 godine, uhapšen je u blizini pijace, a kod njega je pronađeno još oko 100 kilograma droge klase A, saopćio je portparol policije.

U odvojenoj akciji policija je pretresla objekat u Cheshuntu, u grofoviji Hertfordshire, gdje je uhapšen 48-godišnjak zbog sumnje na isto krivično djelo. Tom prilikom zaplijenjeno je oko 450.000 funti u gotovini.

Policajci su zaustavili i kamion u blizini Maidstonea, nakon čega je prevezen u Dover radi pretresa. U vozilu je pronađeno još oko 250 kilograma sumnjivog kokaina, a uhapšen je i 50-godišnji vozač,pišu Vijesti

Svih osam uhapšenih muškaraca i dalje se nalazi u pritvoru.

Detektivka nadzornica Lindsey Billany, koja vodi istragu, izjavila je da je riječ o jednoj od najvećih zapljena droge koje je policija zabilježila.

“Zapljena ove droge, koja bi vrijedila milione funti, predstavlja značajan gubitak za kriminalnu organizaciju i jednu od najvećih zapljena s kojima smo se susreli”, poručila je Billany.

Dodala je da operacija pokazuje odlučnost policije da razbije mreže krijumčara droge čija trgovina podstiče nasilje na ulicama Londona, te da predstavlja upozorenje organizovanim kriminalnim grupama koje uvoze drogu klase A.

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