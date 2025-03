SVI ŠUTE:Izraelski vojnici optuženi za sustavnu pljačku u Gazi – Prodaju ukradene robe

Pljačka, koja je opisana kao raširena i često tolerirana od strane nadređenih, pojačana je izvješćima o tome kako vojnici ruše civilne domove u Gazi isključivo iz “osvete” nakon napada Hamasa 7. listopada.

Istraga, koja uključuje svjedočanstva vojnika i zapovjednika, otkriva da se ukradeni predmeti – u rasponu od gotovine i zlatnih poluga do elektronike i čak vozila – prodaju na platformama poput Telegrama i Facebook Marketplacea. Jedan vojnik, identificiran samo kao Omar, priznao je: “Čuo sam za situacije u kojima su uzete značajne količine, tisuće i desetke tisuća šekela.” Drugi vojnik, koristeći pseudonim Eitan, opisao je kako je pljačka postala toliko normalizirana da je pretraživanje torbi vojnika u potrazi za ukradenim predmetima postalo niska prioriteta. “Bila je to cijela bojna. Vojnici su to radili posvuda i uspjeli su to posvuda sakriti”, rekao je.

Pljačka je ratni zločin

Pljačka i uništavanje civilne imovine u Gazi nisu samo moralno osudive – one su također jasne povrede međunarodnog prava. Prema Ženevskim konvencijama, pljačka, pustošenje i uništavanje civilne imovine tijekom oružanog sukoba smatraju se ratnim zločinima. Ipak, prema izvješću, viši zapovjednici često su zatvarali oči pred tim postupcima. Eitan je ispričao kako je viši zapovjednik uzeo opremu iz domova u Gazi uz potpuno znanje svojih nadređenih. “Otišao sam do svog narednika i pitao ga o čemu se radi. Rekao je da to stvarno izgleda loše, ali da nema ništa što bi mogao učiniti po tom pitanju”, rekao je.

Razmjeri pljačke su zapanjujući. Jedinica za čišćenje plijena IDF-a (Yahpash) prijavila je zapljenu 100 milijuna šekela (27,6 milijuna dolara) u gotovini iz Gaze i Libanona, zajedno sa 183.000 komada oružja, zlatnim polugama i luksuznim nakitom. Vojnici su se šalili da su “slomili leđa” noseći ukradene predmete, naglašavajući ogromnu količinu plijena uzete iz palestinskih domova.

Uništavanje iz “osvete

Pljačka je samo jedan aspekt navodnog nedoličnog ponašanja IDF-a u Gazi. Bivši pričuvnik IDF-a Yuval Green, koji je služio u Gazi, rekao je za CNN da su vojnici često uništavali palestinske domove ne iz vojnih razloga, već iz želje za osvetom. “Ljudi uništavaju kuće jer vjeruju da bi trebali osvetiti ono što se dogodilo 7. listopada”, rekao je Green. Opisao je svjedočenje “kaosu” i “nepotrebnoj” destrukciji, dodajući: “Mogu vam reći 100% da smo uništili kuće barem iz razloga koji… ne marimo dovoljno za živote Palestinaca.”

Green je također ispričao kako su vojnici pljačkali domove radi osobne koristi, uzimajući predmete poput ogrlica i ostavljajući grafite na zidovima. “Ljudi su uzimali ‘suvenire’ iz palestinskih domova, što mislim da se izravno odnosi na demonizaciju koju smo vidjeli prije ulaska u Khan Younis”, rekao je. Unatoč službenom neodobravanju od strane nadređenih, Green je rekao da zapovjednicima nedostaju resursi – ili volja – da zaustave takvo ponašanje.

Svjedočanstva i izvješća upućuju na zabrinjavajuću kulturu nekažnjivosti unutar IDF-a. Čini se da i vojnici i zapovjednici pljačku i uništavanje smatraju prihvatljivim, ako ne i poticajnim, ponašanjem. Jedan vojnik se hvalio kako je ukrao srebrnu ogrlicu iz Gaze kako bi je poklonio svojoj djevojci u Izraelu, dok je drugi snimljen kako pali hranu i zalihe vode.

IDF je zanijekao sustavne nepravilnosti, navodeći da su postupci “koji nisu u skladu s zapovijedima vojske zabranjeni zakonom” i da se incidenti istražuju. Međutim, ogromni razmjeri pljačke i uništavanja, zajedno s nedostatkom smislenog pozivanja na odgovornost, postavljaju ozbiljna pitanja o pridržavanju IDF-a prema međunarodnom pravu i njegovom postupanju prema palestinskim civilima.

Otkrića o raširenoj pljački i uništavanju od strane izraelskih vojnika u Gazi predstavljaju oštru osudu ponašanja IDF-a tijekom tekućeg sukoba. Ti postupci, koji uključuju krađu od ranjivih civila i rušenje domova iz osvete, ne samo da krše međunarodno pravo već i dehumaniziraju Palestince, svodeći ih na nešto više od kolateralne štete u brutalnom ratu. Hoće li ikada biti pozvani na odgovornost oni koji su odgovorni, ili će se ciklus nasilja i nekažnjivosti nastaviti nekontrolirano?

Facebook komentari