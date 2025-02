Arapski plan za Gazu koštat će 20 milijardi eura

Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi očekuje se u četvrtak u Rijadu, gdje će razgovarati o arapskoj inicijativi za Gazu, koja bi mogla uključivati do 20 milijardi eura iz regionalnih fondova za obnovu, potvrdila su dva sigurnosna izvora iz Egipta.

FILE PHOTO: A satellite image shows the Netzarim Corridor, an area of central Gaza cleared by the Israeli military after invading the Palestinian enclave August 20, 2024. Troops deployed along the corridor prevent the free movement of Gazans between the north and south of the enclave. 2024 Planet Labs Inc./Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo