Hiljade Rusa prkose Kremlju: Masovno okupljanje na grobu Navaljnog!

Navaljni, glavni protivnik Vladimira Putina koga je Rusija proglasila “ekstremistom”, umro je 16. februara 2024. u kaznenoj koloniji broj tri u Harpu, iznad polarnog kruga.

Reporteri AFP su vidjeli stotine ljudi koji dolaze na grob Navaljnog na Borisovskom groblju, ostavljajući cvijeće i formirajući veliki red.

Rusija još uvijek nije u potpunosti objasnila okolnosti njegove smrti – rekavši da je umro tokom šetnje u zatvorskom dvorištu.

Njegova majka Ljudmila Navaljnaja rekla je za AFP da “čini sve” da se provede istraga i da se nada da će odgovorni biti kažnjeni.

“Cijeli svijet zna ko je to naručio”, rekla je ona. “Ali želimo da znaju počinioce i one koji ih omogućavaju”, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Udovica Navaljnog Julija Navalnaja – koja živi u egzilu i kod kuće je proglašena “ekstremistom” – rekla je da njen muž “nastavlja da ujedinjuje ljude” nakon njegove smrti i pozvala na “slobodnu, mirnu” Rusiju.

Evropska unija je saopćila da Putin snosi “krajnju odgovornost” za smrt Navaljnog, a njemački kancelar Olaf Scholz je rekao: “Njegova hrabrost je napravila razliku i prevazilazi njegovu smrt”.

Ruska opozicija, opterećena sukobima i većinom u egzilu, obilježavala je sjećanje na svog lidera, čijim gubitkom je značajno oslabljena.

Svako u Rusiji ko pomene njega ili njegovu Fondaciju za borbu protiv korupcije, a da ne kaže da su proglašeni “ekstremistima” podliježe novčanim kaznama ili do četiri godine zatvora za ponovljena krivična djela.

Moskva je vodila veliki obračun protiv neslaganja sa invazijom na Ukrajinu, koju je Navaljni osudio iz zatvora.

Time što su se u nedjelju okupili u velikom broju, Rusi koji su se sjećali Navaljnog su prkosili upozorenjima prokremaljskih kanala na društvenim mrežama da će ih vlasti, koje su pokojnog disidenta proglasile “ekstremistom”, posmatrati

