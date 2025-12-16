Francuzi prave pitu sa jabukama samo na ovaj način – uvijek dodaju ove sastojke, a oni daju sasvim poseban šmek. Recept koji prosto morate da isprobate!

Francuzi imaju poseban način pripreme pite od gotovih kora – jednostavan recept, ali toliko ukusan da osvaja na prvi zalogaj. Savršeno se slaže uz šoljicu kafe ili čaja i idealna je za sve koji vole brze, a prefinjene poslastice.

Sastojci:

– 500gr gotovih kora za pitu

– 1kg jabuka

– 200gr šećera

– sok od jednog limuna

– 200gr nasjeckane suhe kajsije

– 200gr nasjeckanih smokvi

– 200gr sjeckanih suhih šljiva

– 200gr krupno mljevenih oraha

– 150ml ulja za kvašenje i premazivanje kora i gotovih rolata

Priprema:

Napravite fil za kore tako što ćete prodinstati kilogram rendanih jabuka sa šećerom, cimetom i sokom od limuna. Zatim dodajte sjeckano suho voće. Filujte pitu i pecite je na 180 stepeni Celzijusa oko 25 minuta.

Francuska pita sa jabukama pravo je otkrovenje za sve ljubitelje klasičnih, ali profinjenih ukusa. Recept koji ima spoj jabuka, suhog voća i oraha daje joj bogatstvo aroma koje se savršeno nadopunjuju, dok limun unosi onu prepoznatljivu notu svježine.

Iako se pravi od običnih kora, zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima i jednostavnom postupku, ova pita djeluje kao desert iz poslastičarnice.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari