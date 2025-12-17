Ovaj grad je uveo dječji dodatak za svako dijete

Usvajanjem tog zakona uvedeno je pravo na dječji dodatak za svako dijete u Brčko distriktu BiH, od rođenja do navršene osamnaeste godine života, bez obzira na materijalni i socijalni status porodice, čime je Brčko distrikt BiH postao prva zajednica u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila ovakav oblik dječje zaštite.

Zakonom je utvrđen minimalni iznos dječijeg dodatka od 50 konvertibilnih maraka, dok je Vlada Brčko distrikta BiH obavezna da u roku od 60 dana donese odluku o tačnom iznosu dječjeg dodatka, koji ne može biti manji od propisanog minimuma, kao i o visini posebnog dječjeg dodatka.

Primjena zakona počet će 1. maja 2026. godine, od kada će svako dijete u Brčko distriktu BiH imati pravo na dječji dodatak. Jedina obaveza za djecu školskog uzrasta, u skladu s propisima o obrazovanju, jeste dostavljanje potvrde o redovnom pohađanju nastave u periodu od sedme do petnaeste godine života.

Prema evidencijama Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, ovim zakonom pravo na dječiji dodatak stiče oko 11.000 novih korisnika, dok će oko 6.000 korisnika koji su ranije ostvarivali pravo na posebni dječji dodatak nastaviti koristiti to pravo u postojećem iznosu, bez mogućnosti duplog ostvarivanja prava.

Posebni dječji dodatak i dalje se odnosi na djecu iz posebno osjetljivih socijalnih kategorija, uključujući djecu s teškoćama u razvoju.

Procijenjene budžetske implikacije za dječiji dodatak na godišnjem nivou iznose između šest i sedam miliona konvertibilnih maraka, dok su dosadašnja izdvajanja za dječje i posebne dječje dodatke iznosila oko pet miliona KM.

Nakon usvajanja zakona, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević ukazao je na značaj donesenih izmjena Zakona o dječjoj zaštiti.

– Danas smo usvojili izmjene Zakona o dječijoj zaštiti i na taj način omogućili da svako dijete u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, od rođenja do osamnaeste godine, ima pravo na dječji dodatak. Time smo postali prva zajednica u Bosni i Hercegovini koja uvodi ovaj dječji dodatak. Zakonom smo utvrdili i minimalni iznos dodatka od 50 konvertibilnih maraka, dok će Vlada u narednih 60 dana donijeti odluku o njegovoj tačnoj visini – kazao je Bulčević.

Istakao je da je to dio njihove jasne i opredijeljene pronatalitetne politike.

Već smo ranije uveli jednokratnu novčanu pomoć od 1.000 KM za svako novorođeno dijete, a današnjim zakonom činimo dodatni iskorak ka jačanju socijalne sigurnosti porodica i stvaranju boljih uslova za život djece u Brčko distriktu BiH – poručio je Bulčević.

Po okončanju 22. redovne sjednice, poslanici su započeli 23. redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH. Nakon poslaničkih pitanja i odgovora, u drugom čitanju usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, uz zaključak kojim se zadužuju Zakonodavna kancelarija i Direkcija za finansije da, u saradnji sa svim institucijama čije se plate isplaćuju iz budžeta, izrade nacrte zakona o platama.

Nacrti zakona trebaju predložiti novi način utvrđivanja osnovice za obračun plate, kao i način obračuna i isplate naknade plate tokom privremene spriječenosti za rad zaposlenika, te iste dostaviti Skupštini na razmatranje.

U nastavku sjednice usvojene su Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ulice u MZ Potočari, kao i Odluka o utvrđivanju rasporeda sjedenja poslanika u sali za plenarna zasjedanja Skupštine Brčko distrikta BiH. Poslanici su dali saglasnost i na Izmjene i dopune Finansijskog plana Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2025. godinu, te razmatrali set revizijskih izvještaja za 2024. godinu,pišu Vijesti

Nakon razmatranja navedenih izvještaja, Skupština je prekinula današnje zasjedanje, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o nastavku sjednice, na kojoj je planirano razmatranje Budžeta Brčko distrikta BiH za 2026. godinu, Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2026. godinu, kao i Odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2026. godinu.

