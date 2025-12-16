Svaštara

Vaša posteljina će biti mekša ako u mašinu dodate ova dva sastojka, imate ih u kuhinji

5.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Mekana i mirisna posteljina čini spavanje ugodnijim, ali često nakon pranja u veš mašini rezultat nije onakav kakav očekujemo. Jednostavan trik može vratiti posteljini mekoću i svjež miris, koristeći prirodne sastojke koje već imate kod kuće.

 Posteljina u krevetu - Atma.hr

Prvo operite posteljinu u mašini kao i obično, ali umjesto klasičnog praška koristite prašak za veš pomiješan sa pola šoljice sode bikarbone. Nakon toga, umjesto omekšivača dodajte pola šoljice alkoholnog sirćeta i uključite ciklus pranja.

Soda bikarbona ostavlja svjež miris, dok sirće djeluje kao prirodni omekšivač. Nema razloga za brigu da će posteljina mirisati na sirće, jer se ono potpuno ispire tokom pranja.

Za najbolje rezultate, nakon pranja posteljinu sušite na svježem zraku ili na niskoj temperaturi u sušilici, kako bi vlakna ostala mekana i zadržala prirodnu svježinu. Također, povremeno možete dodati nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja u sirće prije pranja kako biste posteljini dali dodatni ugodan miris.

Ovaj jednostavan trik omogućava da vaša posteljina bude mekana, mirisna i ugodna za spavanje, bez korištenja skupih hemijskih sredstava. Redovnom primjenom ovog postupka, vaša posteljina će duže zadržati boju i svježinu, a vaše spavaće okruženje biće prijatno i opuštajuće, prenosi Klix.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh