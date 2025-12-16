Od januara 2026. godine veći dječiji doplatak u Njemačkoj

To je odgovor Savezne vlade na povećane troškove života i upornu inflaciju. Uz povećanje dječjeg doplatka, povećat će se i porezne olakšice, što može pozitivno utjecati na godišnji porez na dohodak.

Od 1. januara 2026. dječji doplatak povećat će se na 259 eura po djetetu mjesečno. To predstavlja povećanje od 4 eura u odnosu na prethodnu godinu i 9 eura u odnosu na 2024. Za obitelji to znači dodatnih 48 eura po djetetu godišnje.

Isplate će se i dalje vršiti u ratama tijekom mjeseca, ovisno o posljednjoj znamenki broja dječjeg doplatka. Uplate na račun se obično vrše između 8. i 23. u mjesecu, pišu njemački mediji.

Veći porezni odbitak za djecu pruža olakšice obiteljima.

Osim izravnih isplata dječjeg doplatka, roditelji također imaju koristi od povećanog poreznog odbitka za djecu – Kinderfreibetrag. On će se od 2026. povećati na 6.828 eura po djetetu godišnje, što je povećanje od 156 eura u odnosu na prethodnu godinu. U kombinaciji s odbitkom za troškove brige o djeci, obrazovanja i osposobljavanja, to rezultira ukupnim poreznim odbitkom od 9.756 eura.

Porezni odbitak za djecu ne isplaćuje se izravno, već se uzima u obzir pri izračunu poreza na dohodak. To znači da roditelji plaćaju manje poreza – pod uvjetom da je porezna olakšica od odbitka veća od primljenog dječjeg doplatka. Porezna uprava automatski uspoređuje te naknade prema takozvanom “načelu povoljnijeg poreznog tretmana” i primjenjuje povoljniju opciju za obitelj, prenosi novi.

Dječji doplatak ili porezni odbitak – što se primjenjuje kada?

Dječji doplatak općenito je dostupan svakom djetetu do 18. godine, bez obzira na prihode. Za djecu na strukovnom obrazovanju ili sveučilišnom studiju, to se može produžiti do 25. godine pod određenim uvjetima. Međutim, porezna olakšica za djecu primjenjuje se samo ako je prihod dovoljno visok i ako je podnesena porezna prijava.

Daljnje usklađivanje obiteljskih naknada početkom 2026. donijet će osjetno olakšanje, posebno za porezne obveznike sa srednjim i višim prihodima. Za kućanstva s niskim prihodima, dječji doplatak ostaje ključna podrška. Automatizirana primjena načela povoljnijeg poreznog tretmana od strane poreznih vlasti osigurava da obitelji uvijek dobiju financijski bolju opciju, pišu njemački mediji.

Dječji doplatak je državna naknada u Njemačkoj koju roditelji primaju mjesečno za svoju djecu kako bi pokrili svoje osnovne potrebe. Od 1. siječnja 2026. iznosi jedinstvenih 259 eura po djetetu, a isplaćuje ga Ured za obiteljske naknade Savezne agencije za zapošljavanje.

Zahtjevi se mogu podnijeti elektronički ili pismeno. Pravo na doplatak općenito traje do djetetove 18. godine, ali može se produžiti ako dijete pohađa školu, strukovno osposobljavanje ili sveučilište, piše Fenix-magazin.

