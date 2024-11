New York Times: Trump će se povući iz Pariškog klimatskog sporazuma

Tranzicijski tim novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa pripremio je izvršne naredbe i objave o povlačenju iz Pariškog klimatskog sporazuma i smanjenju veličine nekih zaštićenih područja kako bi se omogućilo više bušenja i rudarenja, prenio je New York Times.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo