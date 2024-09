U masovnoj pucnjavi u srednjoj školi ubijene dvije osobe, četiri povrijeđene: Helikopteri prevoze ranjene, a stotine učenika evakuirano

Najmanje dvoje ljudi je ubijeno, a četvero povrijeđeno u pucnjavi u srijedu u srednjoj školi u Džordžiji, na području Atlante, objavio je je MSNBC.

Do pucnjave je došlo u srednjoj školi. Jedan osumnjičeni je u pritvoru, navodi se u priopćenju ureda šerifa okruga Barov.

Čini se da je incident pod kontrolom, a učenici su pušteni kućama.

Na snimcima iz zraka vidi se nekoliko kola hitne pomoći ispred srednje škole.

Na terenu je i najmanje jedan medicinski helikopter koji prevozi pacijente s mjesta događaja.

CNN javlja da je jedna osoba u pritvoru, a ima i žrtava. Daily Mail javlja kako je iz škole evakuirano na stotine učenika. Oni su viđeni kako se kreću prema nogometnom stadionu, prneosi Avaz.

Iz lokalne bolnice su za CNN rekli da primaju pacijente s ranama od vatrenog oružja.

Na mjesto događaja stigli su i specijalni agenti FBI-a kako bi pomogli lokalnoj policiji.

FBI Atlanta je na Twitteru objavio da su njihovi agenti na mjestu događaja te da koordiniraju lokalnu policiju i pomažu im.

????DEVELOPING: MASS SHOOTING ALERT ⚠️

???? Apalachee High School in Winder, Georgia

A suspect has been arrested, and a local hospital is treating gunshot wounds. The Georgia State Patrol and FBI responded to the incident, with a heavy police and medical presence at the scene! pic.twitter.com/Q0lHPDGTf8

— Matt Wallace (@MattWallace888) September 4, 2024