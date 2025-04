Napadnuta američka ratna flota

Oružane snage Jemena saopštile su rano jutros da su se jemenske raketne, vazduhoplovne i mornaričke snage sukobile sa više američkih ratnih brodova u severnom delu Crvenog mora, uključujući nosač aviona “USS Hari S. Truman”, na koji je lansirano više krstarećih raketa i dronova, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Yemen's Houthi movement announced a military operation targeting the US aircraft carrier Truman and its supply ship in the Red Sea.

