Ljubavni horoskop za travanj/april 2025.: Blizancima ljubavna sfera postaje intenzivnija, Ribe ulaze u razdoblje harmonije

Ovan

Ovaj mjesec će vam donijeti priliku da preispitate svoj osobni život.

Ako su vam prošle veze ostavile traga na srcu, travanj/april će vam pomoći da shvatite što točno treba otpustiti i što treba naučiti kao vrijednu lekciju.

Samci bi trebali razmisliti o tome kakve partnere privlače – možda je vrijeme da promijene pristup?

U dugim vezama važno je pripaziti na emocionalnu bliskost – razgovori od srca učvrstit će vezu više od bilo kakvih poklona.

Bik

Travanj/april će vas natjerati da se zapitate: je li vaš partner stvarno onaj s kojim želite ići naprijed?

Ako ste dugo ignorirali znakove upozorenja, oni sada mogu postati posebno izraženi.

S druge strane, ako je u vezi sve stabilno, možete očekivati ​​razdoblje romantike i duboke privrženosti.

Slobodni Bikovi mogu neočekivano upoznati nekoga od koga će im srce brže zakucati – ali nemojte požurivati ​​stvari.

Blizanci

Ljubavna sfera postaje intenzivnija: komunikacija dolazi u prvi plan.

Budite otvoreni za iskrene razgovore, ali izbjegavajte dvostruka značenja – vaša iskrenost sada je posebno cijenjena.

U vezi je važno pronaći ravnotežu između osobnih interesa i partnerovih potreba.

Slobodnim Blizancima mjesec obećava zanimljiva poznanstva, ali neće sva biti obećavajuća.

Rak

Travanj/april će vam donijeti želju da produbite svoje osjećaje i uozbiljite vezu.

Ako ste dugo odgađali razgovore o budućnosti, sada je dobro vrijeme za razgovor o važnim temama.

Parovima su mogući manji nesporazumi, ali iskrenost i briga pomoći će u izbjegavanju sukoba.

Usamljeni Rakovi mogu neočekivano susresti osobu s kojom će osjećati snažno srodstvo duša.

Lav

Ovaj mjesec vas potiče da istražite granice ljubavi i povjerenja.

Ako ste u vezi, zapitajte se: ima li u njoj mjesta za slobodu i samoizražavanje?

Možda je vrijeme za nova pravila koja će zajednicu učiniti skladnijom.

Slobodnim Lavovima travanj/april obećava poznanstvo s osobom koja će ih potaknuti na nove avanture.

Djevica

Skloni ste analizirati sve do najsitnijih detalja, no ovog mjeseca važno je dopustiti osjećajima da dođu do izražaja.

Ako vaš partner od vas očekuje veću uključenost, pokušajte izraziti emocije ne riječima, već djelima.

Usamljene Djevice mogu sresti osobu koja će njihove uobičajene ideje o ljubavi okrenuti naglavačke – glavna stvar je ne odgurnuti je zbog pretjeranog opreza.

Vaga

Ovaj mjesec vaš je šarm na vrhuncu i lako privlačite pozornost.

Ipak, ako već imate partnera, pokušajte se ne zanositi flertom, kako ne biste izazvali ljubomoru.

U dugoročnoj vezi može doći do važnih razgovora o budućnosti — možda je vrijeme da stvari podignete na višu razinu.

Usamljene Vage mogu se suočiti sa situacijom u kojoj osjećaji iz prošlosti neočekivano isplivaju na površinu – dobro razmislite isplati li se dati drugu priliku.

Škorpion

Travanj/april će za vas biti vrijeme transformacije u ljubavi.

Ako je veza prolazila kroz krizu, sada je možete ojačati ili shvatiti da je vrijeme da krenete dalje.

Važno je da si iskreno odgovorite što vas zaista čini sretnima.

Usamljeni Škorpioni mogu se naći u središtu romantičnog trokuta – nemojte žuriti s odabirom, slušajte svoju intuiciju.

Strijelac

Vaše želje i ciljevi u ljubavi mogu se promijeniti.

Ako ste prije bili u potrazi za lakoćom, sada se možda osjećate spremnima za ozbiljniju obvezu.

U paru to može dovesti do važne prekretnice, poput zajedničkog useljenja ili planiranja budućnosti, piše The Day.

Usamljene Strijelce može neočekivano početi privlačiti osoba koja je drugačija od njihovog uobičajenog tipa.

Jarac

Navikli ste biti suzdržani u emocijama, no travanj/april vam nudi priliku da se otvorite partneru.

To će pomoći u jačanju veze i izbjegavanju nesporazuma.

Ako je u vezi bilo problema koji su se dugo šutjeli, sada je najbolje vrijeme da ih raspravite.

Slobodni Jarci mogu upoznati nekoga tko će promijeniti njihovu predodžbu o ljubavi – ali hoćete li sebi dopustiti ovo iskustvo?

Vodenjak

Ljubavna sfera postaje nestabilnija – mogli bi vas vući u različitim smjerovima i neće vam biti lako donijeti odluku.

Ako ste u paru, pokušajte se ne sukobljavati radi sukoba, već se fokusirajte na ono što je stvarno važno.

Usamljeni Vodenjaci mogu iznenada početi razvijati osjećaje prema osobi koju su prije doživljavali samo kao prijatelja.

Ribe

Ovaj mjesec će vam pomoći da bolje razumijete sebe i svoje prave želje.

U vezi dolazi razdoblje harmonije, no važno je ne podlijegati iluzijama – budite realni.

Ako ste dugo čekali da vaš partner preuzme inicijativu, možda je vrijeme da sami napravite prvi korak.

Usamljene Ribe mogu sresti osobu koja će ih natjerati da povjeruju u sudbonosne događaje, piše atma.

