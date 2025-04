Jyotish astrologija: Gdje ste na svom karmičkom putu?

Svaki jyotish horoskop prije svega ukazuje na našu karmu koju ćemo morati u ovom životu odraditi, ali također i na našu dharmu koja predstavlja načelo ispravnog djelovanja, ili jednostavnije rečeno – što nam je činiti, a da i dalje budemo u skladu s našom duhovnom evolucijom?

Osim toga, svaki horoskop ukazuje na mogućnost da se određeni događaji dogode u našoj budućnosti.

Pažnja se također posvećuje karakternim osobinama, a sadrži i poziv na meditaciju, na boju koju treba nositi, dragi kamen i metal koji nas mogu zaštititi od negativnog utjecaja planeta, a također dobivamo i odgovor kojem tjelesnom tipu pripadamo prema učenju Ayurvede (vatta, pitta, kapha).

Međudjelovanje: čovjek – zvijezde

Jyotish nas podsjeća na to kako je točno da zvijezde djeluju na nas, ali i da mi djelujemo na zvijezde. Iako čovjek ne može u potpunosti spriječiti neku nesreću koja ne ovisi o njemu, on ipak može ublažiti njenu jačinu.

Astrologija ne prihvaća fatalističku tezu karme. Ona nam otkriva snage koje olakšavaju ili usporavaju naš napredak i omogućuje nam dosta precizno izračunati koliko truda ćemo za to morati uložiti.

Ako vidimo nešto loše u svojem horoskopu, trebali bismo to iskorijeniti. Ukoliko su npr. Chandra (Mjesec) i Mangal (Mars) u trenutku našeg rođenja u negativnom aspektu ili odnosu, tada moramo kontrolirati svoju razdražljivost.

Dakle, horoskop nije opis nepromjenljive sudbine. On ukazuje gdje se na karmičkom putu nalazi duša. Jedan veliki indijski spjev kaže: “Budale koje vjeruju da je sve u rukama sudbine, propadaju.”

Važnost Mjeseca

Vedska/indijska astrologija najveću pažnju pridaje položaju Mjeseca (Chandra) i zato se zove “sideralna astrologija”, za razliku od zapadne koja najveću pažnju pridaje položaju Sunca. Drugi naziv za zapadnu astrologiju je i “tropska astrologija”.

Tako npr. prema zapadnoj astrologiji kažemo da smo rođeni u znaku Vodenjaka, jer nam se Sunce u trenutku rođenja nalazilo u tom znaku. Prema Jyotishu, vedskoj/indijskoj astrologiji, bit ćemo Vodenjak ako nam se Mjesec ili Chandra nalazio u tom znaku.

Zašto Jyotish veću pažnju pridaje Mjesecu? Odgovor nam može dati i moderna znanost koja danas sve više uviđa da je utjecaj Mjeseca na biološke sustave (pa tako i na čovjeka) velika. Tako npr. Mjesec više od Sunca utječe na elektrostatičke potencijale drveća i to direktno gravitacijom ili indirektno preko učinaka ionosferske plime i oseke ili modulacijom magnetskog polja.

U Jyotishu je poznato da ćemo posjedovati veću stabilnost, sposobnost i sreću u akcijama kada se Mjesec u tranzitu nađe u svojem natalnom položaju tj. u istom znaku kao i prilikom rođenja. Mjesec ima veliki utjecaj i na uzgoj biljaka.

Tako ljudi u Indiji znaju da biljke najbolje rastu za vrijeme punog Mjeseca, ali tada se ne ubiru plodovi jer biljka tada hranjive tvari koristi za svoj rast, a ne predaje ga nama. Također, sađenje i presađivanje vrši se samo onda kada je mladi Mjesec, jer su tada fiziološki procesi u biljci usporeni.

Mjesec upija tokove sunčevog zračenja i prenosi ih na zemlju, potičući rast biljnog kraljevstva, životinja i ljudi. On je prvi pokazatelj konkretnih događaja, materijalnih i izvanjskih promjena. Pod njegovim utjecajem naše su osobne prilike, sudbina i materijalno blagostanje.

Zato aspekti između Mjeseca i ostalih planeta jače utječu na čovjeka, nego aspekti između samih planeta. Budući da Mjesec predstavlja našu cjelokupnu osobnost, vrstu osjećanja, sklonosti, vanjski temperament i osobnu svijest, njegovi aspekti nam ukazuju u kojem će se smjeru razvijati naši interesi u životu.

Pomirenje dviju suprotnosti

“Čovjekova karma, njegova sreća, promjene, sve je to sadržano u mjesečevom utjecaju“ kaže Rishi Tiruvenkatacharya. Mjesec označava i našu spontanu prirodu koja nije pod utjecajem društvenih normi, nametnutog nam roditeljskog odgoja, tradicija, religije i sličnih utjecaja.

Ako ne poznajemo svoj urođeni karakter, a to je znak u kojem se nalazio Mjesec u trenutku našeg rođenja, ne možemo točno znati što će nam ostali planeti donijeti u životu, gdje trebamo izbjeći negativne, a gdje pojačati pozitivne osobine. Zato je važno upoznati svoj karakter ako želimo fizički, mentalni i duhovni uspjeh u životu.

Mjesecu se daju muške i ženske osobine, a također su i Yin i Yang sadržani u njemu. Naš je zadatak u sebi pomiriti te dvije suprotnosti. Značaj Mjeseca je tako velik da on ima i dva čvora, Rahu i Ketu, koji nisu pravi planeti, već samo dvije osjetljive točke koje se javljaju prilikom presjecanja mjesečeve i zemljane putanje.

Njihova važnost je velika u vedskoj/indijskoj astrologiji, naročito poslije velikog astrologa Varaha Mihire. I ovdje vidimo mjesečevu muško-žensku polarnost: Rahu je muško, a Ketu žensko, a spisi ih opisuju da su oboje tamnoputi, zadimljeni i udišu dim. Rahu je odan boginji Durgi, a Ketu polubogu Shivi.

U vedsko/indijskom Dasha sustavu predviđanja, koji je jedinstven na svijetu, Mjesec ima primarnu važnost jer se od njega računaju sva ostala planetarna razdoblja.

Četiri elementa

Četiri elementa: vatra, zemlja, zrak i voda djelomice opisuju položaj Sunca u različitim znakovima.

1. Vatreni znakovi su: Ovan, Lav i Strijelac

2. Zemljani znakovi su: Bik, Djevica i Jarac

3. Zračni znakovi su: Blizanci, Vaga i Vodenjak

4. Vodeni znakovi su: Rak, Škorpion i Ribe.

Jyotish opisuje da spomenuti elementi umnogome utječu na svjesnost osobe. Tako, vatreni astrološki znakovi nam govore o tome kako osobe rođene u njima posjeduju vatrenu prirodu.

One su obično vladari, vojnici, lideri i kontrolori izvanjskih funkcija u društvu. Osoba s jakim Suncem u vatrenom znaku bit će ta koja će voditi druge, nadahnjivati ih da se prihvate kakva posla ili nekog ideala.

To su osobe koje teže uzvišenim idealima i nemaju problema što se tiče samopouzdanja. Posve suprotno, mogu imati problema s ponosom. Ako je na primjer, neki general ponosan, to nije tako loše i ne zamjeramo mu, jer on je taj koji predvodi vojnike u borbi i pokazuje hrabrost. No, za njega osobno to će biti problem – biti previše ponosan nije baš pogodno za nadvladavanje lažnoga ega.

Ponekad, prema drugim uvjetima na karti to može, u krajnjem slučaju, imati vrlo negativan ili pozitivan učinak.

Vatreni znakovi

Vatreni znakovi su: Ovan, Lav i Strijelac. Danas kod većine osoba za koje smatramo da pripadaju vatrenim znakovima prema zapadnom, solarnom horoskopu, ne pronalazimo baš previše samopouzdanja. No, u skladu s odlikama tih znakova, koje bi te osobe trebale ispoljavati, to bismo morali vrlo lako zamijetiti.

Međutim, otkrivamo da upravo ta skupina znakova u zapadnom horoskopu pokazuje najviše naglašenih osjetljivosti. Te osobe nisu tako odlučne u svojim vlastitim planovima i nemaju dovoljno samopouzdanja ostvariti ih. Također pokazuju tendencije gubitka uvjerenja u svoje vlastite snage i nalaze se pod jakim utjecajem svoje okoline.

Postavlja se pitanje zašto su vatreni znakovi prema zapadnom sustavu astrologije tako pretjerano osjetljivi, ili zašto su mnogi zračni znakovi skloni praktičnim stvarima? Takva pitanja, koja su u potpunosti riješena u Jyotishu, pojavljuju se iz vrlo očitog razloga koji leži u činjenici pogrešno okarakteriziranih znakova u zapadnom sustavu astrologije.

Dakako, ovdje moramo imati na umu da se u bilo kojem horoskopu nalaze različiti izvori sličnih energija. Osoba sa Suncem u vodenom znaku može i dalje imati vrlo vatrenu prirodu zbog utjecaja drugih planeta na takvim mjestima, ili zato što se znak koji je u uzlazu nalazi u vatrenom znaku.

Zemljani znakovi

Zemljani znakovi su: Bik, Djevica i Jarac. Kod zemljanih znakova spomenimo primjer najomraženijeg vojskovođu suvremenog doba – Adolfa Hitlera. Adolf Hitler imao je, prema Jyotishu, Sunce u Ovnu. Nije, dakle, imao problem inspirirati druge i nije imao problema sa svojom vlastitom odlučnošću, budući da je bio uvjeren da čini ispravnu stvar.

No, problem je u tome što je bio isuviše uvjeren u svoje ideje zbog koje su platile glavom milijuni nedužnih ljudi. Njegov horoskop je doista jedan od ekstremnih jer se u vatrenim znakovima nalazi čak sedam različitih planeta. Njegova vojna karijera bila je nešto posve prirodno za takvu osobu. Međutim, njegov horoskop prema zapadnom sustavu govori nam nešto sasvim drugo.

On se uglavnom uočava kao vrlo zemljani horoskop, s planetima u Biku i Jarcu, a ta kombinacija opisuje osobu čije su glavne preokupacije biznis i financije. Takva je osoba vrlo pogodna za stvari vezane uz novčane transakcije. Zemljani znakovi, u usporedbi s vatrenim, smatraju se ženskim, pa tako Sunce u tim znakovima poprima drugačiju odliku, ne toliko agresivnu ili izrazitu, već više suzdržanu i receptivnu.

Takav položaj u zemljanom znaku obično pokazuje više stabilnosti, više zanimanja za aranžiranje stvari u pravilnom redu. Osoba rođena pod ovim znakovima zahtjeva metodičniji pristup stvarima i tako nema onu vrstu vatrene inspiracije ili spontanosti koje pronalazimo u sunčevim znakovima. Međutim, poznato nam je da je Adolf Hitler djelovao upravo prema karakteristikama opisanom u Jyotishu, što se pokazalo kao točnijim proračunom.

Zračni znakovi

Zračni znakovi su: Vodenjak, Blizanci i Vaga. Zračni znakovi su intelektualnih odlika. To ne znači da su ostali znakovi lišeni inteligencije, ali njihova intelektualna strana drugačijim metodama pristupa različitim problemima. Kod zračnih znakova proces razmišljanja funkcionira isključivo na teoretskoj razini, gdje uglavnom i ostaje.

Oni prilaze određenom problemu tako da ga vrlo pomno proučavaju, sakupljaju podatke iz različitih izvora i razgovoraju s mnogim ljudima prije nego donesu neku vlastitu odluku.

Kod vatrenih znakova nadahnuće trenutka je najvažnija odlika, dok je kod recimo zemljanih najvažnija praktična primjena neke zamisli. Oni će razmišljati o tome kako će on izgledati za deset godina, koliko će koštati, tko će je platiti i kakva će biti krajnja dobrobit.

Kod zračnih znakova nema toliko razmatranja o uzroku i nema previše spontanosti. Ukoliko spontanost postane izražena, onda dolazi do situacije kada bi takva osoba trebala djelovati odmah, bilo ispravno ili pogrešno.

No, kod zračnih znakova odlučnost nije tako izražena i može doći do određenih problema u različitim situacijama koje zahtijevaju brzo djelovanje i brzu odluku. Na primjer, ukoliko osoba koja je policajac nema vatre u svom horoskopu, on neće u određenoj situaciji, koja zahtjeva brzo i odlučno reagiranje, postupiti ispravno. Neće djelovati dovoljno hrabro i brzo i tu mogu nastati određeni problemi.

Osoba kod koje dominiraju zemljani znakovi, ukoliko je po zanimanju, recimo, biznismen, trebat će određeno vrijeme da prouči situaciju. On i dalje može činiti stvari na razini inspiracije ili intuicije, ali ipak mora vrlo pažljivo odvagnuti stanje u pogledu raspodjele novca. Dakle, njemu je potreban metodičniji pristup određenim problemima prije nego donese odluku.

Osobe rođene u zračnim znakovima mogu po cijeli dan razgovarati o određenim temama. Kod njih nije niti najmanje nužno biti istovremeno i djelotvoran. Sama činjenica da se razgovara, izmjenjuju ideje i mišljenja, samo to igranje unaokolo, glavna je karakteristika zračnog znaka.

Komunikacija radi komunikacije, ideja radi ideje, znanstvena otkrića samo radi toga da bismo otkrivali nešto novo. To su odlike zraka.

Vodeni znakovi

Vodeni znakovi su Rak, Škorpion i Ribe. Kod njih su glavni utjecaji emocionalna razina, osjećaj i intuicija. Ovdje također možemo obratiti pozornost na aspekte djelovanja Sunca, no, podsjećamo Vas da je u Jyotishu više pozornosti stavljeno na položaj Mjeseca. U tom slučaju možemo ispravnije govoriti o dubljim motivacijama osobe.

U svakom slučaju, kada je Sunce u vodenim znakovima, tada je povećana osjećajnost, osjetljivost na druge ljude, što oni misle, kakav je stav i raspoloženje drugih osoba. Izraženi su osjećaji samilosti i milosrđa. Osobe sa Suncem u vodenom znaku smatraju da mogu shvatiti druge, što drugi ljudi misle i osjećaju. Oni uglavnom djeluju na tim osnovama. To nije isključivo pozitivno ili negativno razmišljanje i djelovanje.

Ukoliko shvaćamo kako se netko osjeća, onda to svoje razumijevanje situacije i stanja možemo upotrijebiti u svrhu da pomognemo ili još više pogoršamo situaciju. Sunce u vodenom znaku daje tu snažnu intuiciju i osjetljivost. Također, ono povećava osjetljivost na razmišljanja drugih osoba o njima, kako ih oni tretiraju ili kako odgovaraju na njihove aktivnosti. Dakako, ovo su samo praktični primjeri uvjetovanosti osoba koje djeluju u skladu s određenim karakteristikama astroloških znakova u kojima su rođeni.

Kroz ovaj mali prikaz većina ljudi može dublje shvatiti svoju vlastitu prirodu zasnovanu na položaju Sunca. Možda bi onim čitateljima, koji već imaju izrađen zapadnjački horoskop, bilo zanimljivo pretvoriti svoj horoskop u horoskop indijskog sustava jednostavnim oduzimanjem ayanamshe.

Dvanaest kuća

Ovdje se vladanje primjenjuje na isti način kao i kod ascendenta tj. Mars za Ovna, Venera za Bika, itd. Ukoliko je Bik u četvrtoj kući, položaj Venere, bez obzira na to gdje se ona nalazi, bit će automatski povezana s četvrtom kućom. Ukoliko je Bik u četvrtoj kući, a Venera u jedanaestoj, tada će automatski postojati veza između financija te osobe i doma.

Može postojati prilika za trgovanjem zemljom, nekretninama ili nečim sličnim. Čak i tada moramo razmotriti u kojem je znaku Venera, je li ona u znaku koji mu je prijateljski naklonjen, je li to znak koji je vrlo moćan, srednje moćan ili negativan. Veza će i dalje postojati, financije i dom, financije i imovina, no, ona može biti pozitivna ili negativna. Možda će biti i gubitaka ili dobitaka u svezi posjeda.

To također ovisi o položaju određenog planeta – je li on u znaku koji je prijatelj? Na taj način možemo također shvatiti kako će određena kombinacija automatski biti krajnje moćna i krajnje pozitivna, ukoliko se vladari određenih kuća (koji imaju pozitivne utjecaje) nalaze u drugim kućama koje zauzimaju vrlo istaknuto mjesto u životu, kao npr. kod karijere ili supružnika.

Tada možemo shvatiti da će to donijeti neku dodatnu sreću u životu, neki dodatni uspjeh. No, ako planeti koji vladaju negativnim kućama zauzimaju istaknute položaje, tada možemo shvatiti da će biti više neprilika u životu.

1. Prva kuća – tijelo

Ova je kuća povezana s fizičkim tijelom, snagom tijela, njegovim izgledom, općim načinom djelovanja u javnosti, načinom na koji se predstavljamo drugima. U skladu s mjestom gdje se vladar tog znaka nalazi možemo znati gdje se nalaze naši posebni interesi. Ako se vladar nalazi u kući koja ima veze s financijama, tada shvaćamo da naš poseban interes stremi u tom smjeru. Ako se vladar nalazi u mjestu koje se odnosi na stvaralačke energije, tada je više izražena ta odlika.

2. Druga kuća – porodica

Ovo je kuća koja opisuje našu obiteljsku situaciju, pozitivnim ili negativnim iskustvima. Ona ima dosta veze s našim načinom govora, je li on ugodan ili nije. Isto tako ima veze sa zaradama koje proistječu iz našeg teškog rada. Ta je kuća povezana i s pitanjem prehrane. Ukoliko postoje problemi unutar ove kuće, to se odražava na problem u kontroli našeg jezika, te zdravstvenih problema uzrokovanih pogrešnom kombinacijom hrane ili lošim navikama prehrane.

3. Treća kuća – komunikacija

Ova se kuća odnosi na našu inteligenciju i govor. No, ovdje je više riječ o samim idejama, željama, te komunikacijama glede razmjene ideja. Druga je kuća u svezi sa samim načinom govora, dok se treća kuća više odnosi na ono što se ima reći. Ova kuća također nam govori nešto više o odnosima između braće i sestara.

4. Četrvrta kuća – dom

Ova nam kuća govori o kvaliteti naših odnosa prema majci. Također, ona opisuje i naše srce i naš dom. Međutim, ovdje moramo napomenuti da zapravo postoje dvije vrste doma. Prvi dom se odnosi na stan ili kuću u kojem prebivamo (naše tijelo i srce), dok se drugi dom odnosi na naše tijelo u kojem prebiva duša.

Ukoliko u ovoj kući postoje neka uznemirenja ili negativni utjecaji, tada osoba postoje vrlo nemirna i nigdje se ne osjeća “kao kod kuće”. Obično takve osobe traže rješenje njihovih problema u odlascima od doma, dalekim putovanjima i gotovo neprestanim lutanjima unaokolo. Ukoliko je četvrta kuća pozitivna i snažna, tada se osoba osjeće “kao kod kuće” gdje god se nalazila.

5. Peta kuća – inteligencija

Ova se kuća odnosi na dublju stranu naše inteligencije, našu mudrost, intuiciju, kreativnu energiju, te također i djecu. Ova je kuća vrlo usko povezana s pobožnim aktivnostima iz našeg prijašnjeg života.

6. Šesta kuća – neprijatelji

Ova se kuća odnosi na naše neprijatelje, bolesti, dugove, neprilike, kašnjenja i sl. Planeti u ovoj kući, uz nekoliko iznimaka, gube nešto od svoje snage ili, u drugom slučaju, razvijaju svoju snagu polako tijekom života (ne toliko snažno u početku).

7. Sedma kuća – brak

Ova kuća nam pokazuje odnose u općem smislu, također, poslovne odnose, te putovanja. No, najvažnije što nam govori ova kuća jest brak i opis bračnog partnera. Dakle, planeti koji se nalaze u četvrtoj kući opisivat će našeg bračnog partnera, te kakav ćemo brak imati. Također, i položaj vladajućeg planeta ove kuće na našoj astrološkoj karti opisivat će našeg bračnog partnera. Kakve će te odlike biti, ovisit će u kojoj se kući naš vladar četvrte kuće nalazi.

8. Osma kuća – život

Ova se kuća odnosi na dužinu našeg života. Ukoliko je vladar te kuće snažan i nalazi se na istaknutom položaju, naš život će time biti duži. Ova kuća također se nalazi posredno u svezi sa smrću kao npr. u pitanju nasljedstva. Pozitivni ili negativni utjecaji u osmoj kući označavat će hoćemo li dobiti ili ne nešto u nasljedstvo.

9. Deveta kuća – dharma

Ova se kuća odnosi na našu dharmu (propisane dužnosti u našem životu). Ove posljednje četiri kuće (deveta, deseta, jedanaesta i dvanaesta) zovu se i kuće dharme, arthe, kame i mokshe. Ova četiri načela ljudskog života opisana su u potpunosti u ove posljednje četiri kuće. Deveta kuća se odnosi na našu dharmu koja predstavlja religiju, filozofiju, pobožne aktivnosti, dužnosti i razinu svjesnosti.

10. Deseta kuća – artha

Ova se kuća odnosi na našu arthu (ekonomsko zadovoljenje). Ona podrazumijeva ekonomski razvoj, karijeru, položaj i priznanja.

11. Jedanaesta kuća – kama

Ova se kuća odnosi na kamu (zadovoljavanje naših želja i osjetila). Nakon što ekonomski napredujemo, prirodno želimo zadovoljiti svoje želje. To pokazuje ova kuća.

12. Dvanaesta kuća – moksha

Ova se kuća odnosi na mokshu (oslobođenje od materijalne egzistencije). Pod mokshom podrazumijevamo oslobođenje. Nakon što proživimo život izvršavajući pravilno svoje religijske dužnosti (dharma), steknemo položaj i priznanja u društvu (artha), te zadovoljimo svoje želje (kama), tada možemo konačno učiniti nešto i za svoj vlastiti duhovni prosperitet i osloboditi se vezanosti za ponovno rađanje u ovom materijalnom svijetu (moksha).

Potencijali koji idu u tom smjeru prikazani su u dvanaestoj kući. Ujedno je prikazana i negativna strana materijalnog života tj. gubici, kazne i globe. Zanimljivo je istaći da istovremeno postoje dvije vrste gubitaka – pozitivni i negativni.

Negativni se odnosi na gubitak kojem smo silom izloženi (neprijatelji, poreznici itd.), dok se pozitivni odnosi na gubitak kojem se izlažemo dobrovoljno, svojom vlastitom i slobodnom voljom. Na ovaj drugi način mi napuštamo tendenciju djelovanja poput gospodara ovoga svijeta. Dakle, ova nam dvanaesta kuća govori o mokshi – oslobođenju, te o vrstama gubitaka, troškova i slično.

Jyotish objašnjenje kuće mokshe – 12. kuće

Trenutak kada napuštamo tendenciju djelovanja poput gospodara ovoga svijeta vrlo je važan aspekt u našem životu, jer na taj način u ovom svijetu preuzimamo ulogu ne više kao gospodari, već kao sluge Boge. Što to zapravo znači? Ovaj aspekt odricanja govori nam da odustajanjem od posjedovanja mi napredujemo u razvoju naše svijesti.

Dužni smo ovdje pružiti malo podrobnije objašnjenje. U Vedama, kao i u drugim svetim spisima spominje se da ovaj svijet i onako ne pripada nama. Mi smo samo putnici u ovom svijetu poput prolazećih putnika u podzemnoj željeznici. Ovaj svijet sa svim njegovim pripadajućim stvarima i obiljem pripada Bogu.

Mi se možemo pokušati vezati za stvari koje se nalaze na stanici dok čekamo vlak, ali ubrzo on dolazi i sve što pripada toj stanici uskoro će ostati daleko za nama. Dakako, to ne znači nužnost odbacivanja svega što posjedujemo te odlazak na život u šumu poput starih indijskih asketa. Naprotiv, to znači da sve stvari koje posjedujemo možemo zadržati i dalje: naš automobil, kuću, položaj, posao, itd.

Poanta je shvatiti da te stvari nisu izvori naše istinske sreće, da one nisu jedini cilj i svrha ljudskog življenja. Moramo shvatiti kako su one jednostavno dio ove privremena kreacije koje sve zajedno pripadaju Bogu, svom izvornom vlasniku, i odreći ih se u našem umu i svijesti, iako ih i dalje koristimo u našem životu.

Ukoliko stvari koje posjedujemo rabimo, koristeći ih za svoj duhovni napredak i Božje zadovoljstvo, tada možemo živjeti vrlo sretno čak i u ovom životu i na kraju se osloboditi kruga samsare – ponovnog rađanja i umiranja u ovom materijalnom svijetu.

Praktična primjena

Ukoliko shvatimo načela koja različite kuće predstavljaju i primijenimo ih, ovisno o položaju vladara pojedinih kuća, tada možemo postići neka razumijevanja o aktivnostima dotične osobe, te o fazama života kroz koja će ta osoba proći tijekom svog života. Na temelju položaja planeta također možemo shvatiti koju će vrstu lekcija osoba proći.

Ukoliko nađemo planet u znaku koji je povoljan za tu osobu, tada shvaćamo da će energije koje taj planet opisuje djelovati pogodno na nju u ovom životu.

Ako je npr. Merkur, planet inteligencije, proučavanja i komunikacije u svojem omiljenom znaku, tada znamo da je ta osoba, na koju se odnosi astrološka analiza, činila svjesne napore u svojim prošlim životima da kontrolira i disciplinira svoju inteligenciju, da razvije dobre navike proučavanja, pravilno iskoristi govor (ne na način kojim bi varala druge).

Zahvaljujući tome, ta je energija automatski prisutna kod te osobu i u ovom životu, te je ona može nastaviti upotrebljavati i iskoristiti njene povoljnosti u ovom životu. No, ukoliko osoba ima npr. planet Merkur u nepovoljnom znaku, tada možemo znati da su neke energije pogrešno upotrijebljene u prošlim životima ili se nisu u potpunosti razvile.

Te stvari možemo sada spojiti i kombinirati, te vidjeti različite utjecaje dobrih i loših iskustava u prošlom životu. Na taj način mi lakše razumijevamo situacije koje prolazimo u sadašnjem životu. U ovom smo životu podložni različitim fazama iskustava i učenja, te moramo naučiti kako se odnositi prema sebi, drugim ljudima i različitim situacijama koje prolazimo u tijeku svoga života. Iz svega toga moramo izvlačiti korisne poduke.

Astrološka analiza

Drugim riječima, mi imamo puno toga za učiti u ovome životu. No, ponekad nam neće biti očito i jednostavno shvatiti što trebamo naučiti u određenoj situaciji. U tome je prednost astrološke analize jer pomoću nje možemo vrlo lako shvatiti koje su lekcije predodređene za dotičnu osobu u njenom životu.

S tom svjesnošću možemo lakše i sigurnije “ući” u situaciju. S Jyotishem, vedskom astrologijom, lako možemo doći do pravilnog zaključka o tome koje su nam lekcije i testovi ostavljeni u ovom životu.

Astrološka analiza vrlo je brza i precizna, sve je tu na karti “crno na bijelom”. Proučavanje našeg horoskopa može pomoći da se uspješno nosimo s teškoćama u različitim životnim razdobljima.

Jyotish nam svojom analizom i proračunima pruža vrlo moćnu viziju u kojem smjeru moramo krenuti tijekom svoga života.

Autor: Nikola Đurđević, jyotish-vedska-astrologija.com

