Aleksandar Vučič: Najteži trenutak za Srbiju od 2004. godine

– Jedan od najtežih dana za Srbiju od 2004. godine. Izvinjavam se građanima Srbije što nismo mogli ranije da se obratimo. Od 1999. nemamo kontrolu na Kosovu i trebalo nam je mnogo vremena da sami ispitamo šta se dogodilo na Kosovu. Šta je to što se zbivalo jutros tokom cijelog prijepodneva i poslijepodneva. Da mi saopštimo ljudima šta se desilo.

– Govorićemo samo ono što se dogodilo, zatim ćemo dati ocjenu svega toga. U ime Srbije, ali govoriti i o svim drugim stvarima. Noćas oko 02:46 minuta grupa Srba sa Kosova postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj na sjeveru Kosova. Zatim dolazi kosovska policija, koja pokušava da ukloni te barikade, tu dolazi do sukoba sa Srbima koji su barikade postavili i u tom sukobu je ubijen policajac. U 08:57 prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni, pucnjava i okršaj i dalje traju. U 10:15 Albanci saopštavaju da su četiri srpska grada zone terorističke operacije.

– Ukupno 62 puta su koristili policiju protiv Srba. 56 etički motivisanih napada na Srbe. Da li će samo oni koje policija progoni, da bi izbjegli hapšenje Kurtijeve policije naravno da pokušaju da učine nešto za sebe i svoje porodice. Ni na koji način ne želim da opravdam ubistvo albanskog policajca niti je to moguće pravdati. To jeste za svaku osudu i to je nešto što nije nikome potrebno, Kurti je glavni organizator haosa na Kosovu.

– Iako smo o tome govorili mnogo puta, iako sam svakoga dana i u Briselu i u Njujorku upozoravao da do svega ovoga može da dođe, malo ko je odlučio da sluša. Srbi i to ne ljudi iz centralne Srbije kako su lagali u prištinskim medijima, trpe Kurtijev teror.

– Sproveden je brutalan napad na njih i pitali smo se na početku zbog čega to KFOR ne radi, bilo bi manje žrtava. Prema našim informacijama kojima mi raspolažemo, to je da su trojica Srba potvrđeno sa Kosova stradali. Dvojica sasvim izvjesno od snajperske vatre, kada nije bilo neophodno da budu likvidirani. Dvojica su teško ranjena, a postoji bojazan da je i četvrto lice stradalo. Pratili smo, presretali, šta je ta albanska policija radila, mi ćemo vam pokazati dokaze, možda čak već tokom konferencije, čekamo samo zbog prevoda.

– Oni su koristili snajpere i izvršili pogotke i na privatne kuće Banjske, gdje nikoga nije bilo, gdje su starci sjedili u kući. Ta lica su prema našim saznanjima došla do manastira Banjska jer su imali dvojicu mladića koji su bili povređeni i kojima je bila potrebna pomoć. Ovo je bio razlog zašto su to uradili. Onda je krenula spin revolucija od jutros. Jednom je palo na pamet da bi trebalo ponovo da optuže Srbiju.

– Kažu da je to vozilo žandarmerije. To nije nikakvo vozilo žandarmerije – rekao je Vučić.

– Albanski mediji objavili su da je ubijen Pavle Bihali iz Beograda, mladić koji je ubijen nema nikakve veze sa njim. Objavili su da u nemirima učestvuju pripadnici Obraza, riječ je o notornoj laži. Pustili su informaciju da vjernike i monaštvo drže kao taoce, takođe notorna laž. Albanska pošta objavila je da je tajna ruska jedinica plaćenika.

– Vezali su snimak iz Nagorno Karabaha, nije bilo važno kako i šta će sve da slažu, samo je bilo važno da se ubistvo policajca svali na Beograd da bi oni mogli da dokažu da su u pravu.

– Primjetićete jednu nevjerovatnu stvar. Svaka normalna osoba će da osudi ubistvo, kao i mi što činimo. Ali interesantno je da iza pokušaja ubistva, kao što neće da žale za tim ko je ubijen, podsjetiću vas da niko nije izdao saopštenje o gnusnom ili ogavnom saopštenju, ili koje su sve izraze koristili, sa čim sam saglasan, ali kako to da se i dalje ne vodi istraga za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, koji je dobio dva metka.

– Jedini krivac, iako ima malo krivice onih koji mu pomažu u tome, za sve što se dešava na Kosovu je Albin Kurti. To je čovjek koji je smijenio Đurića, iako je suprotno Briselskom sporazumu. Nikakva prava na to nije imao. Ostavio je ljude da brinu sami o svojoj sudbini i sve vrijeme je provocirao. I žao mi je što je dio Srba na te provokacije nasjeo. Albin Kurti je jedini krivac, jedini koji želi sukobe i rat. Nijedan drugi čovjek ne želi sukobe i rat, njegova jedina želja je da nas uvuče u rat sa NATO-om i to je jedino što radi cijeli dan.

– Danas su rekli “pobijte ih sve”, kada je Srbija išla u Drenicu da se obračunava sa onima koji su htjeli otcjepljenje od države, oni su rekli da su to borci za slobodu, samo su Srbi izgleda teroristi. To je za nas nauk da znamo sa kim imamo posla.

– Mi smo cijeli dan danas imali ne sjednicu već zasjedanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost, i mi ćemo da iskoristimo svoje strpljenje, odgovornost i odluke ćemo donositi pažljivo i detaljno ih pripremiti i temeljno uraditi i sa tim odlukama izaći pred naše građane i narod na Kosovu u danima koji su pred nama.

– Pozivam Međunarodnu zajednicu da se Zajednica srpskih opština formira, da na sjeveru Kosova budu srpski policajci, da se ispune zahtjevi srpskih opština, jer to je jedini način da ne budu svi Srbi protjerani sa svojih ognjišta i da ne bude više sukoba. Mi pozivamo naš narod na mir i uzdržanost, molimo ih za to i molimo ih da vjeruju svojoj državi. To je sve što ih molimo – istakao je Vučić.

– Naše je da istrpimo sve što možemo, da ne dođe do većeg krvoprolića. Naše je da pokušamo da sačuvamo mir. Kada donesemo odluku obavijestićemo vas o tome, rekao je Vučić.

– “Odredite mu vrijeme saučešća, ma preživjeće, preživjeće, dobro je, ali bolje da ga pustimo da ostane ovdje, vi mu kao dajte prvu pomoć, a opšti smijeh, tako…” ne mogu sad sve da pročitam ima 15 stranica – rekao je Vučić.

– Znam kakve su emocije kod ljudi i ne mora niko o tome da govori, i znam šta bi ljudi najviše voljeli u bijesu, a moja molba je samo za sve da budemo dovoljno pametni, i da mi budemo ti koji ćemo da donosimo odluke, a ne drugi, ma kako bolne i teške bile – naglasio je Vučić.

– Odgovoriću vam o ovome “Policajac se smije i govori”, kaže Albanac “imamo jednog ranjenog pored crkve, je l’ ti treba pomoć, treba treba, a dobro nije toliko hitno, nije šteta da umre”, tako to izgleda valjda, nije šteta da umre, biće da je umro. I da nije, ne mijenja nam stvari. Da ne pričamo o tome kakve su laži izgovarali. A nema opravdanja nikakvog za ubistvo.

– Tražili su razlog da izvrše najveći pritisak da priznamo Kosovo, htjeli s jedne strane da imate kompletan taj NATO sektor u našoj zemlji koji će da kaže “Ko su ti Srbi, moramo da se odbranimo od njih”, s druge strane imate one koji neće nikad da odu, lica kojima su govorili kada ovi lažni desničari govore hajde odmah uđite u sukob”, a da ne pričamo da su i obavještajna vojska i drugi u tome učestvovali.

– Onima koji misle da će da izvrše najveći pritisak da Srbija prizna nezavisno Kosovo, poručujem “Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo, možete sve da nas pobijete” – naglasio je Vučić.

