Vučić: Tek kada ispunite ZSO, onda ćemo mi da ispunjavamo naš dio

… ali ne prije no što druga strana formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), koja je predviđena Briselskim sporazumom koji je danas navršio 10 godina.

“Nema igre oko toga. Ima da ispunite to, i tek kada to ispunite, onda ćemo mi da ispunjavamo naš dio. Možda ćemo kao znak dobre volje nešto unilateralno da uradimo, ali to nema veze sa vašom obavezom da ovo u potpunosti ispunite, pa da mi tek onda radimo sve drugo”, rekao je Vučić novinarima u Predsjedništvu.

On je, poslije sastanka s ministrom spoljnih poslova Švedske, Tobiasom Bilströmom, rekao da se danas priča o tome da Albanci treba da “krenu u proces formiranja ZSO”, a da Srbija treba odmah da ispuni “sve što njima padne na pamet”.

“Ne, stvari idu ovako: danas je 10 godina od usvajanja Briselskog sporazuma, vi formirate ZSO sa suštinskim ovlaštenjima, a kada to uradite, Srbija je uvijek svoju riječ držala, kao što je držala i poslije Briselskog sporazuma i ubuduće će i Srbija će svoj dio posla da ispuni”, kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije je naveo da je šefu švedske diplomatije ponovio stavove Srbije i šta je ona spremna da ispuni, kao i da neće podržati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić je kazao da je Srbija uvijek bila zahvalna Švedskoj zbog podrške i pomoći Srbiji na putu ka EU, i da je “dobro razumjela” šta još treba da uradi, navodeći da je Bilström insistirao da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji i da se usaglasi s drugim članicama EU i onima koji su na putu ka EU.

“Govorio je da je ruska agresija na Ukrajinu promijenila sve, te je tako i Švedska poslije 200 godina nepripadanja nijednom vojnom bloku odlučila da pripada jednom vojnom bloku (NATO). Ja sam, razumjevajući poziciju Švedske, rekao da neko mora da razumije i nas, jer nas je baš taj vojni blok napao bez dozvole Savjeta bezbjednosti UN 1999. godine”, rekao je Vučić.

Kazao je da je Srbija razumjela poruke Švedske od uvođenja sankcija Rusiji, do ponašanja u odnosima sa Prištinom, naglasivši da je Srbija nezavisna i suverena i da će kao takva donositi odluke, ali vodeći računa i o onome što kažu partneri iz EU.

Vučić je naveo i da je Švedska najveći ekonomski partner Srbije od svih nordijskih zemalja, da je 2022. godine trgovinska razmjena bila na rekordnom nivou od 629 miliona eura. Naveo je da je u prva dva mjeseca ove godine ona povećana za 17,8 odsto i ocijenio da bi do kraja godine trgovinska razmjena mogla da pređe 800 miliona eura.

“Vjerujemo da ćemo ove godine preći tu cifru od 800 miliona eura i uskoro cifru od jedne milijarde eura trgovinske razmjene. Na teritoriji Srbije funkcioniše 241 kompanija sa švedskim predznakom i neke od njih su veoma značajne u izvoznom smislu i u smislu rasta BDP-a”, kazao je Vučić, piše BETA.

Facebook komentari