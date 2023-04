Oglasila se supruga monstruma koji je si.ovao, pa likvidirao djevojčicu (15)

Plašim se krvne osvete. Kako nije pomislio da djevojčica može kćerka da mu bude? Išle su zajedno u odjeljenje, od predškolskog se druže. Ne znam šta mu je bilo u glavi da napravi tako svirep zločin, priča za Milica Ilić, vjenčana supruga Stojana Ilića (38) iz Ripnja koji je osumnjičen da je si.ovao pa ubio djevojčicu N.P. (15), a potom nožem ranio njenu babu, majku i ujaka.

Kako Milica priča nikada nije mogla ni da pretpostavi da bi Stojan mogao da uradi ovako nešto.

“Mislio je da ga je neko omađijao”

– Pričao je stalno o vradžbinama i crnim magijama. Mene to nikada nije zanimalo, ne vjerujem u to ali on je mislio da ga je neko omađijao. Stvarno ne znam šta se tu desilo. Nije bilo nikakvih naznaka za ovako stravičan zločin. Ja da sam posumnjala da ovako nešto može da se dogodi, odmah bih obavijestila djevojčicinu porodicu. Rekla bih im da se sklone, ali nažalost nije bilo nikakvih znakova – priča očajna Milica.

Ističe i da ona i Stojan nisu zajedno već 12 godina, ali da joj on nikada nije dao razvod.

– Ne da mi razvod godinama unazad, vjerujte mi da ne znam zašto. Ništa time nije postigao, samo eto taj papir koji ničemu ne služi. Mi smo živjeli zajedno četiri godine, mislila sam da ga poznajem. Ali nikada ništa nisam primijetila, to je i najtužnije od svega – dodaje sagovornica.

“Plašim se za život svog djeteta”

Napominje i da se sada plaši za život svoje kćerke.

– Kako je mogao da uradi ovo, njegovo dijete sada može da ispašta. Ne plašim se za svoj život, već život svog djeteta. Strijepimo, plašimo se krvne osvete. Saosjećam se sa porodicom ubijene djevojčice, ali nas dvije nismo ništa krive – kaže Milica.

Kako kaže, ne može da povjeruje da Stojan ni u jednom trenutku nije pomislio na svoju kćerku.

– Ne možemo na ulicu da izađemo. Pljunula bih ga kada bi ga vidjela. On je za mene sada, poremećen čovjek – dodaje ona, piše Blic.

Podsjetimo, u Stojanov automobil su juče ušli N. P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gdje je nesrećnu djevojčicu, kako se sumnja, si.ovao pa ubio.

Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao u kuću djevojčice gdje je nasrnuo na njenu porodicu.

Majka i baba su zadobile teške tjelesne povrede, dok je ujak zadobio lake.

