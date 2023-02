Pet država bivše Jugoslavije zajednički bi trebale lansirati satelit u svemir

Pet država bivše Jugoslavije bi do sredine ljeta ove godine u svemir trebale lansirati zajednički satelit i to uz pomoć Indijske svemirske agencije (ISRO). Potvrdio je to za portal „Avaza“, Anes Hadžiomerović, predsjednik Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju (CERIT ) iz Mostara.

Hadžiomerović je podsjetio na to da se pet nevladinih organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije udružilo krajem juna prošle godine u Southeast European Space Association (SESA), odnosno Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope.

Iako su plasirane informacije o tome da BiH šalje svoj satelit, BiH ni u povojima nema svemirski program.

Riječ je o zajedničkom lansiranju satelita u svemir, a što će biti realizirano zahvaljujući ISRO-u, koji će u okviru proslave 75 godina indijske nezavisnosti sredinom godine lansirati u svemir 75 satelita.

-Jedan od njih je i SESA satelit ili kako mi kažemo INDO-SESA i to je, zaista, velikodušno od Indijske svemirske agencije, koja će lansirati tri rakete od po 25 satelita. U taj prostor od 10 kubnih centimetara moći ćemo pohraniti šta želimo, dakle, nema nikakvih ograničenja. Inače, to se trebalo dogoditi koncem prošle godine, ali zbog odreeđnih poteškoća je odgođeno. Još nemamo sve detalje, ali se nadamo da ćemo što skorije dobiti konkretnije informacije- kazao nam je Hadžiomerović.

Učestvovat će djeca iz regiona

U misiji zajedničkog satelita učestvovat će djeca iz cijelog regiona, budući da je koncem novembra prošle godine pokrenuta kampanja za djecu vrtićkog i uzrasta osnovnih škola sa zadatkom da naprave rad na temu svemira i da ga pošalju nadležnoj organizaciji SESA članica.

-Ti crteži će biti pohranjeni u satelit koji ćemo poslati iz Indije, kako bi i naši mališani bili dio svemirskog programa. Akcija je završena u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a u Hrvatskoj i u Sjevernoj Makedoniji još traje- kazao nam je on.

Jednake šanse

Također, uz lansiranje satelita pri kraju su edukacije „CanSat“ raketnog programa sa inozemnim partnerima, odnosno, sistema obučavanja školaraca osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita.

-Želimo da i djeca iz našeg regiona imaju jednake šanse, a mi u BiH imamo potencijala, jer, ko se mogao nadati da ćemo iz robotike biti prvi u svijetu-podsjetio je Hadžiomerović, dodavši kako se nada da će vlasti iz cijelog regiona prepoznati značaj SESA-e.

Inače ,Asocijaciju SESA uz CERIT čine Komitet za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada (Srbija), Montenegro space Research iz Podgorice (Crna Gora), Adriatic Aerospace Association iz Zagreba (Hrvatska), te Centar za inovacije i tehnološki razvoj NAVIA iz Skoplja (Sjeverna Makedonija). Sjedište SESA- e je u naredne četiri godine u Mostaru.

