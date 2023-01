10 NAČINA KAKO SE RIJEŠITI MRTVOG TIJELA: Brajan je guglao stravične stvari, spisak će vas ostaviti u totalnom šoku

Brajan Volš, suprug Ane Volš koja je nestala 1. januara, izveden je juče pred sud gde mu je pročitana optužnica koja ga tereti za ubistvo supruge i da je nakon zločina raskomadao njeno tijelo.

Brajan i Ana Volš proslavljali su Novu godinu u porodičnoj kući, to veče gost im je bio Gem Mutlu, njihov dugogodišnji prijatelj koji je do prije nekoliko mjeseci bio i Anin nadređeni dok je radila u njegovoj firmi u Bostonu.

Gem je u izjavi za CBS News ispričao da je novogodišnja večera bila svečana, a glavni kuhar bio je upravo Brajan. Istakao je da nije bilo nikakvih naznaka da Brajan i Ana imaju probleme. On je iz kuće Volšovih izašao oko 1.30 poslije ponoći.

Brajan je policajcima rekao da su Ana i on u krevet otišli nakon što je njihov prijatelj otišao kući. Zatim je rekao da je Ana Volš napustila kuću oko 6.00 ujutru, 1. januara i uputila se na posao u Vašington, ali dokazi da je ona ikada napustila dom nisu pronađeni.

Rekao je da nije pričao sa ženom još od ranih jutarnjih sati, od početka nove godine. Policija Kohaseta nije uspjela da locira nju, niti njen telefon. Prema signalu koji je policija locirala, bazne stanice nisu locirale poziv u krugu imanja Volšovih, u Kohasetu, sve do 3.14 ujutru, 2. januara, kada je telefon ugašen. Brajan je rekao da je Ana izašla iz kuće, noseći crnu haljinu i „hanter“ čizme. Rekao je da je to bilo oko 6.00 ili 6.10 prvog januara ujutru.

Brajan je istražiteljima naveo da je kasnije prvog januara išao da kupi namirnice oko 15.00 časova i obiđe kuću svoje majke, ali se izgubio jer nije imao telefon kod sebe. U marketu za kupovinu hrane je ostao 15 minuta. Međutim, utvrđeno je da nije ušao ni u jednu od dvije radnje za koju je rekao da je posjetio.

Istog dana, koristeći ajped svog sina, koristio Gugl pretragu. Imajte u vidu da je njihov prijatelj otišao u 1.30 sati, a da je Brajan počeo da gugla već u 4.55, dok je policiji rekao da je Ana napustila kuću oko 6.00 ujutru istog dana!

1. januar

4:55 – Koliko je potrebno da tijelo počne da se osjeća

4:58 – Kako da spriječite tijelo da se raspadne

5:47 – 10 načina kako se riješiti mrtvog tijela ako baš morate

6.25 – Koliko je potrebno da neko primijeti da je neko nestao

6.34 – Mogu li da se bace dijelovi tijela

9.29 – Koliko DNK dugo ostaje

9.34 – Identifikacija posmrtnih ostataka

11.34 – Najbolji načini da se riješite tijela

11.44 – Čišćenje drvenih podova

11.56 – Kako se detektuje krv

13.08 – Šta se dešava kada stavite dijelove tela u amonijak

13.21 – Da li je bolje da bacite odjeću ili da je se riješite

Informacija koja je juče prvi put dospela u javnost jeste da je Brajan 27. decembra guglao “koja je najbolja država za razvod za muškarca”.

2. januar

12:45 – Testera najbolji alat za rasparčavanje

13.10 – Mogu li da vas optuže za ubistvo bez tijela

13.14 – Može li da se identifikuje tijelo sa polomljenim zubima

Nadzorne kamere su 2. januara snimile optuženog u jednoj radnji za kupovinu alata, gdje je kupovao sredstva za čišćenje uključujući krpe, detrdžent, trake, zaštitno odjelo, čizme, imao je masku za lice u momentima kada je izlazio iz radnje.

Trećeg januara u Abingtonu je primećen „volvo“ optuženog, kao i vozilo njegovih roditelja pored kontejnera.

“Otišao je do kontejnera noseći kesu za smeće i po tome kako je zamahnuo rukom, čini se da je nosio nešto teško. Potom je kesu bacio u kontejner i udaljio se”, kazala je tužiteljka dok je čitala optužnicu.

Kasnije su isti automobili primećeni u drugom delu Abingtona, kod drugog kontejnera.

3. januar

13.02 – Šta se dešava sa dlakama na mrtvom tijelu

13.13 – Kako teče raspadanje tijela u plastičnoj kesi u odnosu na bilo koje drugo okruženje

Brajan je četvrtog januara u prodavnici kupio maske, peškire i kante za đubre.

“Kada je policija došla u kuću našli su mu kese i peškire u automobilu marke volvo. Automobil je pokazivao sveže tragove čišćenja i usisavanja, dok je Volš u svojoj odbrani rekao da je samo bacao đubre”, kazala je tužiteljka.

Dan kasnije, odnosno 5. januara, Brajan Volš je ujutru otišao kod majke u Svampskot.

„Otišao je u kontejner koji se nalazi u kompleksu zgrada gdje mu majka živi i tamo pretražio jedan kontejner. To je bilo oko 9.30 ujutru. Policija je u međuvremenu pretresla kuću u Kohasetu, gdje su pronašli krv u podrumu i jedan nož koji je oštećen, a pored toga pronađeno je i drugo sječivo. Pored toga bila je i oprema za čišćenje koju je kupovao prethodnih dana. Policija je pretraživala i njegove kartice i bankovne račune, ali na njima ništa sumnjivo nije pronađeno. Policija je pokušala i da otkrije šta se nalazilo u kesama koje je bacao u kontejner, dok su došli do kontejnera, one su već bile uništene. Ipak, istražitelji su kasnije utvrdili da je u pitanju bilo 10 kesa za đubre, kao i da su mnoge imale razne fleke i krv. Sumnja se da je u kesama bilo i da je on bacao i opremu za čišćenje, odjeću, obuću, pločice iz kupatila, vakcioni karton Ane Volš, testera i odjeću onoj koja odgovara onoj za koju je naveo da je obukla poslednje jutro kada su se vidjeli“, navela je tužiteljka.

Tužiteljka je objasnila da su na kesama nađeni tragovi sode bikarbone, ali i deo ogrlice koja liči na onu koju je Ana nosila na brojnim fotografijama.

„Država Masačusets je tražila dodatno vještačenje pojedinih elemenata koji su pronađeni, kao i DNK analizu. Među stvarima koje će biti analizirane su i papuče na kojima je pronađena krv, a sumnja se da se na njima nalazi DNK Brajana i Ane Volš. Jedna od Gugl pretraga na koju treba obratiti pažnju je ona od 27. decembra kada je optuženi guglao koja je savezna država najbolja za razvod. Tužilaštvo sumnja da je Brajan Volš ubio Anu i raskomadao tijelo, a potom i pokušao da očisti sva mjesta na kojima je ostavio svoj DNK”, zaključila je ona, piše Espreso.co.rs.

