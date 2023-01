NAJJEZIVI ZLOČIN KOJE JE ZGROZIO BALKAN! Albić je Lunu (2) tukao do smrti, majka nije uradila ništa da joj pomogne

Mnogi zločini počinjeni na teritoriji Srbije uznemirili su javnost. Neki od njih su toliko surovi da se i godinama, ali i decenijama kasnije sa jezom govori o njima, a akteri krvavih pirova služe dugogodišnje robije ili su sami presudili sebi. U kategoriji Najjeziviji zločini u Srbiji podsjećamo vas na neka monstruozna dijela koja su odnjela nevine živote i zavila u crno mnoge porodice, ali i cijela mjesta u kojima su se desili, piše Titox.

Kao bomba odjeknula je vijest – u maju 2019. godine zvjerski je ubijena dvoipogodišnja djevojčica Luna R u Prahovu. Osumnjičeni za ovaj zločin bio je Zoran Albić (tada 24), nevjenčani suprug Vesne Firulović (24), djevojčicine majke.

Kako se sve desilo?

U ponedjeljak 27. maja 2019. godine, rano ujutru, Vesna i Zoran ušli su u prostorije negotinske Hitne pomoći, nosili su djevojčicu i rekli kako je pala sa terase. Ljekari nisu mogli ništa da urade osim da konstatuju smrt, a na tijelu dijeteta bile su vidljive povrede glave i ruke. Njihova priča izazvala je sumnju: da malena sama u četiri ujutru šeta sama na terasi bez ograde “nije pilo vodu”. Istražitelji su detaljno prekontrolisali kuću.

– U sobama su nađeni tragovi krvi, što ukazuje na to da je djevojčica pretučena u kući. U daljoj istrazi je utvrđeno da je nasilnik te večeri bio u provodu, napio se, a kada je došao kući, zasmetao mu je plač djeteta koje se probudilo. Pretukao je djevojčicu, a da bi prikrio zlodjelo, bacio je sa terase na beton. Majka je, sumnja se, sve to znala, i štitila je ubicu svoje kćerke. Ispituje se da li je u kobnom batinjanju učestvovala i majka – ispričao je tada sagovornik upoznat sa istragom za “Blic”.

Albiću i Firulović određen je pritvor do 30 dana, njemu zbog teškog ubistva djevojčice, a Luninoj majci zbog nasilja u porodici. Tada je sve počelo da se otkriva. U Prahovu gdje je ubijena mala Luna nemaju baš riječi hvale ni za očuha Zorana Albića, ali ni za majku nasmrt pretučene djevojčice.

Njih dvoje su stalno pili. Vjerovatno su i tada kada su ubili djevojčicu bili pijani. Ali, za ubistvo djeteta nema opravdanja ni al,ohol, ni dro,a, ni ludost. Ako su Zoran i ta majka budale, šta im je ona skrivila – pitali su se Prahovčani.

Rezultati obdukcije pokazali su da su sumnje bile osnovane: malena Luna tučena je do smrti i povrede koje je zadobila nikako nisu mogle da nastanu od pada sa terase. Luna je preminula od izlivanja krvi na mozak, do kog je došlo od brutalnih udaraca po glavi i licu…

Poražavajuć je bio zaključak iz nalaza Zavoda za sudsku medicinu Niš – blagovremena ljekarska pomoć mogla je da spasi život djevojčice.

Detalji optužnice

Više javno tužilaštvo u Negotinu podiglo je optužnicu protiv Zorana Albića za teško ubistvo djevojčice Lune (2,5). Protiv djevojčicine majke Vesne takođe je podignuta optužnica, ali za nepružanje pomoći.

Prema detaljima, Zoran se vratio iz grada i krenuo da razbija tanjire i baca stvari po kući. To je malenu Lunu probudilo i ona je počela da plače. Očuh je tražio da stane, vikao na nju, ali to se nije dogodilo. Malena se još više uplašila. Onda joj je udario dva šamara. Kako je utvrđeno, u tom trenutku, Zoran je Vesnu izbacio iz kuće i zaključao vrata. Ostao je sam sa Lunom. Krenuo je brutalno da je tuče – djetetu je zadao gotovo 39 ozbiljnih i teških tjelesnih povreda koje su, kako je utvrđeno obdukcijom, same po sebi bile opasne po život, te djevojčici nije bilo spasa.

Ono što je posebno zgrozilo Srbiju bila je činjenica da je Vesna dva sata stajala ispred kuće. Ni u jednom trenutku nije pokušala da zaustavi Zorana niti je pozvala pomoć. Kada je završio iživljavanje nad djevojčicom, monstrum je pustio Vesnu u kuću, ali je ona sat vremena sa njim razgovarala dok je dijete nepomično ležalo, krvavo i u polu svjesnom stanju.

Luna je ležala na krevetu, skoro da nije plakala, bila je mlitava i slabo je pomjerala lijevu ruku. Gledala me je i trepnula – ispričala je Vesna na saslušanju. Ona je navela i da joj je, navodno, djevojčica rekla da je voli i da je potom sklopila oči…

Kako su i sami priznali, monstrum je mrtvu djevojčicu iznio napolje i “stavio je pod česmu”?! Zatim su je presvukli, pa su se i sami presvukli i krenuli u Hitnu.

Majka i očuh iz pakla

Albić je priznao krivicu, ali je tvrdio da mu je u svemu pomagala i Lunina majka. Međutim, Vesna je to negirala, a ni Tužilaštvo nije uspjelo da prikupi dokaze, osim da nije pružila dijetetu neophodnu brigu i pomoć nakon što je ušla u kuću. Kako je Firulović tvrdila na saslušanju, kada je skočila u odbranu svog djeteta Zoran je odgurnuo, a zatim izbacio iz kuće.

Nasilnik se pravdao kako je imao težak život i da otkad mu je 2012. godine preminuo otac kada popije uvijek postaje nasilan.

Javnost je ostala zabezeknuta kada je Viši sud u Negotinu dono je odluku da Firulovićevu pusti na slobodu. Međutim, poslije samo nekoliko dana, Više javno tužilaštvo u Negotinu sklopilo je sporazum o priznanju krivice sa Vesnom Firulović i ona je osuđena je na kaznu od osam godina zatvora, koja je ujedno i maksimalna kazna za krivično djelo nepružanje pomoći nemoćnom licu. Viši sud u Negotinu usvojio je ovaj sporazum sredinom novembra.

Mediji su prenosili da je Vesna kasnije kazala da se plašila da bi Zoran mogao i nju da ubije, pa su se onda dogovorili da istražnim organima kažu da je dijete palo sa terase.

Suđenje očuhu prebačeno je iz Negotina u Zaječar. Tokom suđenja, tražio je da izađe iz zatvora i prijetio je da će se ubiti. Ni jednog trenutka nije žalio zbog toga što je uradio. Govoro je da “nije mogao da izdrži njeno plakanje.”

23. oktobra 2021. godine Apelacioni sud u Nišu potvrdio je pravosnažnu presudu od 40 godina Zoranu Albiću, piše Titox.net.

