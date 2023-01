U Herceg Novom talas povukao dijete u more, potraga u toku

Portal RTCG nezvanično saznaje da se očekuje plovilo iz Bara koje će pomoći u potrazi.

U potragu su, kako je kazao Miodrag Bešović, uključene Služba pomorske sigurnosti, Služba zaštite i spašavanja, pripadnici ronilačkog centra i Uprave policije.

“Do sada nismo imali rezultate te potrage. Nažalost, to je jedina informacija koju smo sinoć kasno dobili”, rekao je Bešović.

Komandir Službe za zaštitu i spašavanje Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je za Portal RTCG da za dečakom tragaju tri ekipe policije i jedna Službe zaštite i spašavanja.

“Sinoć u 21:54 smo dobili poziv policije da je talas povukao dečaka ispod hotela “Plaža” u Herceg Novom. Odmah smo izašli na teren. Pošto su talasi bili ogromni, mogli smo samo da osvetlimo reflektorima more. Od sinoć smo tu. Do sada niko nije mogao da uđe u vodu, a sada se more smirilo pa se nadamo boljoj potrazi”, kazao je Ćirović za Portal RTCG.

Ćirović je naveo da u Crnoj Gori usled olujnog vetra i kiše nije bilo većih materijalnih šteta.

Ali je most u Rogamima zatvoren za saobraćaj, gde su se prošle godine tri osobe udavile u nabujalom potoku.

“Policija je zabranila saobraćaj preko tog mosta jer se voda prelila preko njega. Iz minuta u minut taj nivo raste”, kazao je Bešović.

