Milanović: Imamo instrumente i nikad jači status da riješimo pitanje Hrvata u BiH

“Zulum koji se zadnjih nekoliko godina više nego ikada provodi nad političkim Hrvatima i njihovim političkim položajem, ponosom i statusom kao konstitutivne zajednice u BiH je do sada nezabilježen”, ustvrdio je Milanović.

Dodao je “da se to radi s više zloće, bezobrazluka i planske riješenosti nego ikada do sada”.

“Hrvatska ima instrumente i to miroljubive i status jači nego ikada u historiji da se to pitanje riješi u korist istine, pravde, prava i hrvatskog interesa. Država služi tome da se to štiti. Hrvatska je oslobađala BiH. To nisu radili NATO-ovi bombarderi, to su radili vaši saborci, braća po oružju, to su radile gardijske brigade, domobranske pukovnije i da nije bilo toga ne bi bilo Dejtona, ne bi bilo BiH”, rekao je Milanović.

Pozvao je predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da vrati Hrvatskoj velered koji je njegovom ocu, prvom predsjedniku Republike BiH Aliji Izetbegoviću uručio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

“Danas slušamo da ljudi čiji su očevi primali najviše hrvatske veleredove namijenjene najvišim stranim velikodostojnicima, konkretno Alija Izetbegović tu istu Hrvatsku i Tuđmana nazivaju zločincima, što ne samo da je laž već je i jako bezobrazno”, upozorio je.

Dodao je da je cijeli svoj život bio na strani slabijih ili onih koje je možda greškom doživljavao kao slabije, pa i na strani Bošnjaka.

“Međutim, na verbalno nasilje i prijetnje fizičkim nasiljem od strane njihovog političkog vodstva koje treba odvojiti od naroda Hrvatska ne smije šutjeti”, dodao je Milanović. prneosi “Klix“.

