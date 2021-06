Nobilo: ‘Ovo je bomba! Riječ je o sucima koji su očigledno primili novac od Mamića‘

U Osijeku su počela uhićenja sudaca koje je Zdravko Mamić ranije ove godine optužio za kriminal, kao i primanje mita kako bi ga oslobodili u sudskom postupku za izvlačenje novca iz Dinama.

Akciju Uskoka i policije za N1 je komentirao poznati hrvatski odvjetnik Anto Nobilo.

– Činjenica da su počela uhićenja znači da DORH i sudac istrage smatraju da postoji osnovana sumnja. To je već puno. Što znači za sam postupak, prerano je reći. Postupak je kontaminiran na neki način, ali završio je osuđujućom presudom. Hoće li se moći dovesti u vezi korupcija sudaca s donošenjem odluke, tek treba vidjeti. Mamić, ako je dao novac, dao ga je da mu pogoduju, da ga oslobode, kaže Nobilo.

Istaknuo je kako je ovo velika vijest za Hrvatsku i hrvatsko pravosuđe.

– Ovo je bomba, slikovit je bio Nobilo.

Kaže da mu je manje vjerojatno da postoji opasnost od bijega, s obzirom na to da su suci već suspendirani.

– To su ljudi koji su prijatelji sa svima koji vode postupak. Bilo bi neprimjereno da su na slobodi. Značajno je već i to što su bili dovedeni pred stegovno vijeće, a činjenica da su uhićeni, došli su do donjeg praga. Radi se o sucima koji su očigledno primili novac od Mamića. Ako će biti pritvoreni, radi se o ozbiljnoj stvari. Tužitelji se u ovakvim slučajevima ne bi smjeli zaletjeti – kad idete na visoko rangirane suce, ne smijete promašiti, prokomentirao je Nobilo za N1.

Podsjetimo, na temelju Mamićeve izjave, ali i drugih materijala koji su prikupljeni tijekom posljednjih mjeseci policija je po nalogu Uskoka uhitila trojicu sudaca Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Ante Kvesića te poznatog osječkog poduzetnika Dragu Tadića.

Prema neslužbenim informacijama, istragom su uz trojicu osječkih sudaca i osječkog poduzetnika obuhvaćena i braća Zdravko i Zoran Mamić,prenosi jutarnji.

