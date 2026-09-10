Lepa Brena otkrila kako zna da je Boba ljut: Jedna stvar joj odmah pokaže da je brak u krizi

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović već 34 godine grade zajednički život, a pjevačica nikada nije krila da ni njihov brak nije uvijek bio bez nesuglasica.Iako danas važe za jedan od najpoznatijih parova na regionalnoj javnoj sceni, Brena je u više navrata govorila o izazovima s kojima su se suočavali, posebno tokom prvih godina braka.

Spontana reakcija

Njihova ljubavna priča počela je gotovo slučajno. U vrijeme kada je imala izuzetno gust raspored i nastupe gotovo svakodnevno, Brena je jednog slobodnog dana prelistavala novine. Tada je prvi put ugledala Bobu na naslovnoj strani televizijskog dodatka.

Prijatelj joj je skrenuo pažnju na tadašnjeg najboljeg sportistu, a Brenina reakcija bila je spontana.

– To je naš najbolji sportista, a ja sam odgovorila: „Jao, što je sladak, baš bih voljela da ga upoznam.“ Valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite – ispričala je Brena.

Nakon upoznavanja, posebno ju je privukla njegova energija, ali i podrška koju joj je pružao kada joj je bilo teško.

– Svidjela mi se ta njegova živahnost i za svaki moj problem otvarao mi je vrata i davao snagu da idem dalje. Željela sam snažnog muškarca pored sebe, nekoga uz koga mogu ponekad biti slaba, plakati, tražiti savjet i dobiti zagrljaj uz riječi: „Bit će sve u redu, riješit ćemo“ – govorila je pjevačica.Kad Boba promijeni ton

Život u velikoj porodici donio je i brojne izazove, a Brena je kroz šalu opisivala kako je bilo biti žena okružena muškom energijom,piše Avaz

Otkrila je i jedan detalj po kojem odmah zna da je Boba ozbiljno ljut.

– Gledala sam da balansiram između pune kuće testosterona. Čim me ne zove Beki, već Fahreta, onda znam dokle smo stigli – rekla je kroz smijeh.

U takvim situacijama znala se i naljutiti, ali je nastojala ostati pribrana. Kako je govorila, njen karakter u velikoj mjeri oblikovala je majka.

– Onda se ja malo naljutim, ali sam uvijek bila stabilna. Mama mi je formirala taj karakter i često se sjetim svih savjeta koje mi je dala, iako mi nekada nije bilo prijatno slušati ono što je govorila – priznala je.

Brena nije skrivala ni da su se ona i Boba tokom prvih godina braka često svađali. S vremenom su, kaže, naučili koliko su razgovor i dogovor važni za zajednički život.

– Stalno smo se ljutili jedno na drugo. U braku mora postojati dogovor. Žena je sastavni dio porodice i s njom se morate dogovarati oko važnih stvari – posla, djece, kuće, ima dvije hiljade stvari – zaključila je Brena.

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