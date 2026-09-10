Snažno nevrijeme pogodilo Italiju: Jedna žena poginula, 45 ljudi evakuirano zbog odrona i poplava

Snažno nevrijeme koje od jučer pogađa Italiju i dalje izaziva velike probleme širom zemlje. Jedna žena je poginula, deseci ljudi su evakuirani, dok su u Rimu, Toskani, Liguriji i drugim dijelovima zemlje zabilježene poplave, odroni i srušena stabla, piše ANSA.

Automobil završio u podvožnjaku

U Latisani, gradu na sjeveroistoku Italije između Venecije i Trsta, poginula je žena nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak. Vozilo je u potpunosti bilo pod vodom.Obilne poplave pogodile su područje između Latisane i obalnog grada Linjana Sabjadora, na sjeveroistoku Italije, uz Jadransko more i zapadno od Trsta.

Dijelovi Linjana Sabjadora su pod vodom, dok vatrogasci već satima intervenišu na brojnim lokacijama. Poplavljeni su podrumi, garaže, kuće i saobraćajnice.

U istočnom dijelu regije Veneto, na širem području Venecije, vatrogasci su do prijepodneva zaprimili 130 zahtjeva za intervencije. Oko 40 intervencija je završeno, dok ih je još približno 90 čekalo na rješavanje.

Posebno su pogođena područja San Dona di Pjave, Erakleje, Kaurlea i San Mikelea al Tagliamenta.

Odron pokrenuo evakuaciju

U Valtelini, u Lombardiji, tokom noći je došlo do velikog odrona iznad naselja Kategio.Zbog opasnosti je evakuirano 45 ljudi, koji su smješteni u tri hotela, dok su škole zatvorene. Nadležne službe provjeravaju postoji li opasnost od novih odrona.Nevrijeme je poremetilo i željeznički saobraćaj. Promet vlakova između Portogruara i Trsta obustavljen je zbog vremenskih uvjeta, dok su pojedini vozovi kasnili više od sat vremena. Uvedeni su zamjenski autobusi.

Desetine hiljada udara munja

U Toskani je tokom 12 sati zabilježeno više od 63.000 udara munja. U Čečini je za manje od dva sata palo više od 80 milimetara kiše, zbog čega su poplavljeni podrumi i podzemne garaže,piše Avaz

Snažan vjetar na Elbi iščupao je semafor, dok je u Sinalungi oštetio više krovova. U Firenci se djelimično urušio zid, a u Redželju je jedna zgrada preventivno evakuirana zbog prodora vode.

U regiji je zabilježeno više od 200 intervencija zbog poplava, srušenih stabala i odrona.

Morske pijavice uz obalu

Nevrijeme je uz italijansku obalu izazvalo i pojavu morskih pijavica. Više njih zabilježeno je uz obalu Ligurije, a danas su snimljene u blizini Santa Margherite Ligure i Portofina na sjeverozapadu Italije.

Facebook komentari