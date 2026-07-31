Vučićev kabinet umješan u slučaj “Nadstrešnica” …

U optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za slučaj “Nadstrešnica” nalaze se dokumenti koji ukazuju na intenzivnu komunikaciju kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s osobama koje su bile uključene u projekat rekonstrukcije Željezničke stanice u Novom Sadu, a protiv kojih se sada vodi postupak.

Kako piše Radar, u optužnici Višeg javnog tužilaštva od 4. marta 2025. godine, podignutoj protiv tri osobe zbog urušavanja nadstrešnice, nalazi se i elektronska prepiska s Natašom Vukšić, bliskom saradnicom predsjednika Vučića. Sam predsjednik Srbije formalno nije imao nadležnost nad izvođenjem ovog projekta.

Jedan svjedok je u drugom sudskom postupku koji se vodi zbog pada nadstrešnice pred tužilaštvom u Novom Sadu naveo da je upravo Vukšić bila zadužena za organizaciju sastanaka povezanih s projektom.

Novina je da se elektronska prepiska s njom sada nalazi u dokaznom materijalu protiv troje optuženih, što ranije nije bilo poznato javnosti.

Optužnicom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije obuhvaćeni su Milutin Savović, građevinski inženjer zaposlen u firmi Trioprojekt, Biljana Krstić, građevinski inženjer zaposlena u kompaniji SGS, te Slobodanka Katanić, saobraćajni inženjer i pomoćnica direktora Sektora za održavanje teške mehanizacije u Infrastrukturi željeznice Srbije.

Dokumentacija pokazuje da je komunikacija između Slobodanke Katanić i Nataše Vukšić bila intenzivna u periodu prije i nakon urušavanja nadstrešnice. Poruke i dokumenti razmjenjivani su od 1. novembra, kada se dogodila tragedija, pa sve do izvještaja od 6. decembra.

Novinar Radara Ivan Radak rekao je da je od početka bilo nejasno na koji način su se donosile odluke u ovom projektu i ko je izdavao naloge.

“Od samog početka vrlo je upitno kako se odlučivalo u ovom projektu, ko je izdavao naloge da se nešto uradi ili ne. Neki od tih naloga bili su usmeni i ne postoji pisani trag”, rekao je Radak.

Dodao je da javnosti do sada nisu predstavljeni dokumenti koji bi pokazali ko je donio odluku da se putnicima omogući korištenje krila B Željezničke stanice.

Prema njegovim riječima, komunikacija s kabinetom predsjednika pokazuje da procedure nisu uvijek poštovane.

“To pokazuje da ako se tako radilo i na drugim projektima, onda smo u velikom problemu”, naveo je Radak.

On je objasnio da je pitanje tehničkog pregleda stanice posebno složeno. Prema njegovim saznanjima, pregled trafostanice morao je biti urađen kako bi se testirala oprema za vozove, jer električna energija s gradilišta nije bila dovoljna za taj posao.

Međutim, ostalo je pitanje da li se pregled trafostanice može smatrati pregledom cijelog objekta.

Radak je naveo da iz korištenih obrazaca može izgledati kao da je pregledana cijela zgrada, a ne samo trafostanica, što bi moglo predstavljati problem u sudskom postupku.

“Sud će morati odlučiti da li se računa tehnički pregled trafostanice ili svega”, rekao je.

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je ovu optužnicu zbog propusta u sigurnosti koji su imali tragične posljedice.

U dokazima koji su predloženi sudu nalazi se i elektronska prepiska upućena Nataši Vukšić, bliskoj saradnici predsjednika Vučića.

Radak smatra da je postojala ideja da se kroz određenu jedinicu iz vrha vlasti ubrza realizacija velikih infrastrukturnih projekata.

“Fokus mora ostati na najvažnijim pitanjima, ko je pustio ljude na stanicu i kako su trošeni novci”, rekao je.

Mediji su ranije pisali da su iz predsjedništva vršeni pritisci za ubrzanje radova. Iz dostupne dokumentacije vidi se da su problemi na dionici Novi Sad Subotica bili poznati, a kineski konzorcijum je početkom 2023. godine o njima obavijestio kabinet predsjednika.

Šef kabineta predsjednika Ivica Kojić odgovorio je već narednog jutra i obećao da će “pozvati sve i ubrzati sve aktivnosti”.

Iako dokumenti ukazuju na određenu ulogu kabineta predsjednika, Aleksandar Vučić, Ivica Kojić i Nataša Vukšić do sada nisu pozvani kao svjedoci.

Radak smatra da bi predsjednik i njegovi saradnici trebali objasniti svoju ulogu u projektu, posebno ako je ubrzavanje radova moglo utjecati na njihov kvalitet.

Podsjetimo, Apelacioni sud u Beogradu po treći put je ukinuo odluku o potvrđivanju optužnice u paralelnom postupku koji Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi zbog tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Predmet je ponovo vraćen Višem sudu na odlučivanje zbog proceduralnih nedostataka i pitanja nadležnosti tužilaštva.

U optužnici se navodi da je Slobodanka Katanić znala da izvještaj o tehničkom pregledu nije urađen pravilno i da radovi nisu bili završeni, ali je ipak formirala komisiju koja je omogućila otvaranje dijela stanice s nadstrešnicom za putnike.

Prema optužnici, Savović i Krstić su obavili tehnički pregled iako rekonstrukcija nije bila završena te nisu provjerili da li su radovi izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero rekla je za Danas da dokumenti pokazuju da su “svi putevi vodili ka jednom kabinetu”, misleći na kabinet predsjednika Srbije.

Istakla je da su ljudi iz kabineta bili upoznati s načinom izvođenja radova, kvalitetom, plaćanjem i usklađenošću projekta.

“Ne možete reći da te stvari rade stručnjaci i time završiti priču”, rekla je Petrović Škero.

Ona smatra da Više javno tužilaštvo u Beogradu nije nadležno za ovaj slučaj i da su svi dokazi trebali biti objedinjeni u Tužilaštvu za organizirani kriminal, gdje se vodi postupak vezan za korupciju u slučaju nadstrešnice, pišu Vijesti.

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