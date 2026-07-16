Barbarez zadovoljan transferom: Jedva čekam da vidim Kerima u Italiji

Prema riječima Barbareza, Alajbegović je napravio odličan odabir.Šta mislite o Kerimovom transferu u Juventus?

To je odličan posao i za Kerima i za Juventus. Riječ je o mladom i veoma talentovanom igraču koji posjeduje kvalitet i karakteristike potrebne za veliku karijeru. Nakon reprezentacije, ovo je njegov prvi veliki korak u klupskoj karijeri. To je ogroman iskorak za njega.

Zašto će ga navijači Juventusa zavoljeti?

Navijači će ga voljeti zbog njegovog samopouzdanja, koje je zaista posebno. Naravno, tu su i njegove tehničke kvalitete, ali prije svega riječ je o igraču koji iskreno voli fudbal.

Koja je njegova najbolja pozicija – ofanzivni vezni ili lijevo krilo?

Danas su te dvije uloge vrlo povezane, jer mnogi vezni igrači djeluju po bokovima, dok krila često ulaze u sredinu. Siguran sam da će biti odličan na obje pozicije i jedva čekam pratiti njegov razvoj u Italiji,pišu Vijesti

Može li ostaviti trag u Juventusu poput Miralema Pjanića?

Miralem je bio nešto posebno i ostvario je veliku karijeru. Još je prerano porediti njih dvojicu, ali Kerim ima budućnost pred sobom.

TuttoJuve.com se na kraju zahvalio Sergeju Barbarezu na izdvojenom vremenu i ljubaznosti prilikom intervjua.

Podsjetimo, prelazak Kerima Alajbegovića u Juventus danas je potvrdio Fabrizio Romano.

Juventus će Bayer Leverkusenu za bh. fudbalskog dragulja platiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od toga bi oko 33 miliona eura trebalo biti fiksno, dok dodatna dva miliona zavise od određenih uslova.

Pojedini mediji u Italiji navode da bi Alajbegović već danas mogao doći u Torino i da su ljekarski pregledi zakazani, ali to još uvijek nije potvrđeno.

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