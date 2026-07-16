Poljak otkrio motive vandalizma: “Htio sam pokazati da je Međugorje prevara”

U Sudu BiH je danas održano ročište za određivanje pritvora poljskom državljaninu Bartolomeyu Krakowiaku (31), koji je u utorak zapalio oltar u Međugorju i vandalizirao katoličko svetište.Navedeno je da se Krakowiaku na teret stavljaju krivična djela Oštećenje vjerskog objekta, Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te Izazivanje opšte opasnosti. Sumnjiči se da je zapalio vanjski oltar crkve u Međugorju, te da je vandalizirao nekoliko kipova Gospe.

Tužiteljica Tužilaštva BiH Nives Kanevčev je istaknula da je Krakowiak pomno isplanirao krivična djela i da je s tom namjerom u Međugorje došao još prije dva mjeseca.

Njegova braniteljica Denisa Gačanin kazala je da se ne slaže s motivom koji mu tužilaštvo stavlja na teret, s obzirom na to da je u svojim izjavama Krakowiak rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego ukazati na prevaru za koju je shvatio da se dešava u Međugorju nakon višemjesečnog istraživanja i prikupljanja dokaza,pišu Vijesti

“Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina”, prenijela je advokatica njegove riječi iz iskaza tužilaštvu.

Na samom početku ročišta desila se nesvakidašnja situacija jer je osumnjičeni uporno odbijao da ima branioca, tvrdeći da mu ne treba i da želi ostati u zatvoru, ali mu je sudija pojasnio da zakonom mora imati branioca.

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