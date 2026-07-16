Kinezi tvrde: Američke baze su oštećenije nego što predstavljaju

Istraživači sa Kineske akademije nauka (CAS) upotrijebili su napredne tehnike daljinskog istraživanja i obrade slika visoke rezolucije. Time su identifikovali specifične “otiske oštećenja” koji su razotkrili ozbiljne ranjivosti stalnih vojnih postrojenja SAD-a, ali i operativne nedostatke obje zaraćene strane.

“Obim uništenja koji smo uočili na terenu znatno premašuje tvrdnje o “minimalnoj šteti” i “uspješnoj odbrani” kakve se redovno navode u zvaničnim američkim izvještajima. Međutim, istovremeno naša analiza sugeriše i da su iranske tvrdnje o ‘masovnim udarima’ i nanesenoj katastrofalnoj šteti u velikoj mjeri preuveličane”, navode kineski naučnici u radu objavljenom u stručnom naučnom časopisu The Innovation.

Sukob otvorio informacijski vakuum

Sukob je, kao što je poznato, izbio nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran, a to je izazvalo oružanu eskalaciju širom regiona te dovelo do ozbiljnih ekonomskih poremećaja i globalne nestabilnosti.

Nakon što je Vašington 4. aprila uveo takozvanu strogu kontrolu distribucije snimaka za komercijalne satelitske pružaoce usluga, poput kalifornijskog Planet Labsa, privremeno je obustavljena distribucija snimaka visoke rezolucije iznad ratnih zona.

Time je stvoren informacijski vakuum u kojem je Vašington insistirao na efikasnosti svoje protivvazdušne odbrane, dok je Teheran tvrdio da je paralisao ključna američka vojna čvorišta.

Najteže pogođene američke baze

Kineski tim doskočio je tome upotrebom snimaka rezolucije 10 metara sa evropskih satelita Sentinel-2. Pažljivim praćenjem američkih baza od 28. februara do 9. aprila identifikovali su ukupnu fizičku štetu na oko 217.900 kvadratnih metara.

Napadi su izvođeni sa udaljenosti od 78 pa sve do 644 kilometra od meta.

Najveća pojedinačna meta bila je vazdušna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, na kojoj je zabilježeno čak 20 tačaka udara. U bazi Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima napadi su uništili hangare u kojima su bili smješteni izviđački avioni U-2 i bespilotne letjelice MQ-9 Reaper, dok je u Bahreinu oštećen integrisani kompleks komande Pete flote američke ratne mornarice.

Satelitska analiza razotkrila je i takozvani “dvoslojni kolaps” otpornosti protivvazdušne odbrane. U prvom talasu napada zabilježeno je 58.600 kvadratnih metara uništenog prostora, nakon čega je uslijedilo dvosedmično zatišje slabijeg intenziteta. Drugi masovni talas napada, izveden oko 15. marta, prouzrokovao je novih 50.000 kvadratnih metara štete,pišu Vijesti

Kineski stručnjaci upozoravaju na ranjivost američkih baza

Ovakav obrazac pokazuje da se protivvazdušna odbrana ne uspijeva oporaviti u kratkom roku – prosječan ciklus obnove i popravke razbijenih sistema trajao je oko 15 dana.

S druge strane, analiza ukazuje na to da ni Iran nije imao kapaciteta za kontinuirane visokofrekventne napade, već mu je nakon svakog udara trebalo vrijeme za akumulaciju novih raketa i dronova.

Kineski stručnjaci upozoravaju da fiksne prekomorske baze, koje čine temelj američke vojne doktrine i odvraćanja širom svijeta, uključujući i ključne baze u Indo-Pacifiku (Južna Koreja, Japan, Australija i Filipini), po prvi put pokazuju masovnu ranjivost pod kombinovanim napadima dronova i balističkih projektila.

Zbog toga bi Vašington mogao biti primoran na temeljno preispitivanje svoje buduće strategije raspoređivanja i odbrane baza, zaključuje South China Morning Post, prenosi Jutarnji list.

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