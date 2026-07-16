Ljetne vrućine mogu oštetiti kondome: Ovo su mjesta gdje ih trebate čuvati radi zaštite od pucanja

Kondomi su namijenjeni za skladištenje na temperaturi između 15 i 25 stepeni Celzijusa, a dugotrajno izlaganje vrućini može oslabiti njihov materijal. Kako prenosi magazin Metro, posebno se savjetuje da se ne ostavljaju u parkiranim automobilima, na prozorima izloženim suncu ili u torbama koje dugo stoje na visokim temperaturama.

Zaštita od sunca

Predstavnica Condoms.uk Gema Najs (Gemma Nice) istakla je da je najbolje kondome držati u ladici pored kreveta, ormaru ili na drugom hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti.

Također upozorava da ih ne treba čuvati u frižideru ili zamrzivaču, niti ih često premještati iz veoma hladnog u veoma toplo okruženje, jer nagle promjene temperature mogu oslabiti materijal i povećati mogućnost pucanja.

Medicinska sestra za seksualno zdravlje Sara Mulindva (Sarah Mulindwa) navodi da se kondomi mogu bez problema nositi u prtljagu tokom putovanja avionom, budući da uslovi u prtljažniku uglavnom nisu dovoljno hladni da ih oštete. Na plaži ih je preporučljivo držati u torbi koja se nalazi u hladu.

Znakovi oštećenja

Ako su bili izloženi visokim temperaturama, znakovi oštećenja mogu uključivati krhku ili ljepljivu teksturu, promjenu boje ili oštećenu ambalažu.

Mulindva naglašava da je, čak i ako nema vidljivih promjena, kondom koji je duže vrijeme bio na velikoj vrućini najbolje zamijeniti novim.

Stručnjaci podsjećaju i da uljane i masne supstance, uključujući losione za sunčanje, mogu oštetiti lateks i povećati rizik od pucanja kondoma.

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