Oglasio se Ljubiša, čovjek koji je zamalo ispao iz Ryanairovog aviona

Dok snimci iz aviona obilaze planetu, a stručnjaci analiziraju kako je došlo do incidenta, ekipa Telegraf.rs otputovala je u grčki grad Katerini kako bi lično razgovarala s Ljubišom o dramatičnim trenucima na letu iz Soluna za Minhen, kao i o svemu što je uslijedilo nakon što je, s brojnim ranama i povredama, prebačen u bolnicu.

Ljubiša Karović podijelio je svoju nevjerovatnu i šokantnu priču, koja bi mogla biti okončana bogatom novčanom odštetom kada se konačno utvrdi ko je odgovoran za to što je, prema njegovim riječima i tvrdnjama svjedoka, gotovo dvije minute „virio“ iz aviona Boeing 737.

Na početku intervjua našem sagovorniku uputili smo jednostavno pitanje – kako ste?

Košmari i aritmije

„Kao da me pregazio voz. Šalim se. Ne osjećam se uopće dobro, pokušavam sve okrenuti na šalu kako bi mi bilo lakše. Inače, imam previše fizičkih i psihičkih problema. Ne mogu spavati, nekoliko dana nisam uspio oka sklopiti ni uz sedative. Sada nekako uspijevam pomalo spavati, ali uz košmare i velike probleme“, započeo je Karović, pa dodao:

„Ne mogu se opustiti. Jednostavno, noću, kada počnu košmari, dobijem aritmiju, skoči mi pritisak… Nema spavanja, znači, haos.“

Psihička bol

Uprkos tome što je prošlo određeno vrijeme od incidenta u avionu, još se ne zna koliko će trajati oporavak.

„Niko mi to ne može reći. Zavisi kako će sve teći. Četiri do šest sedmica nosit ću kragnu, pa ću morati ponovo na snimanje, nakon čega će se utvrditi da li će biti potrebna operacija“, poručio je Karović, pa dodao da mu psihička bol mnogo teže pada od fizičke.

„Fizičku bol čovjek nekako lakše podnese. Barem je tako kod mene. Psihičko opterećenje i nemir koji mi se stvara, to je zaista veliki problem.“

Kada su čuli kroz šta je Ljubiša prošao, njegova porodica je, očekivano, bila izuzetno zabrinuta.

„Niko nije mogao vjerovati… Da se baš to meni desi i da povrede budu tako teške. Prošli su dani dok su uopće shvatili šta se dogodilo. Zaista je bio haos“, rekao je Karović.

Cjelokupno iskustvo s leta bilo je traumatično za našeg sagovornika, pa je zbog toga razvio strah od letenja.

„Dok sam sedam dana bio u bolnici u Solunu, a bolnica je blizu aerodroma, svaki zvuk aviona izaziva mi veliki nemir. S ovakvim razmišljanjem i trenutnim stanjem, ne vjerujem da ću ikada više sjesti u avion“, naglasio je Karović.

Bio bez svijesti

S obzirom na to da je tokom većeg dijela drame bio bez svijesti, Ljubiša je od drugih uglavnom saznao šta se događalo.

„Najgori detalji bili su oni kada sam bio izvan aviona. Djevojka koja je sjedila pored mene izjavila je da je gornji dio mog tijela bio kao od plastelina. Kaže da to nije mogla opisati. Tijelo se nenormalno ponašalo“, izjavio je Karović, pa u istom dahu dodao kako je izgledao prizor kada se konačno osvijestio:

„Bio sam sav u krvi. Krv mi je liptala iz glave, pošto su mi bili povrijeđeni i oko i uho… Sa svih strana je tekla krv.“

Iz kompanije Ryanair tvrde da je Ljubiši pomoć pružila jedna osoba iz kabinskog osoblja, dok on kaže da su mu pomogli isključivo putnici.

„Tu osobu sam vidio pri slijetanju. Prije toga nije bilo nikoga. Kada smo sletjeli, tu je bila jedna stjuardesa. Onda je došao još jedan muškarac, možda doktor, ne znam ko je, ne mogu lagati. Zavojio mi je ruku, ali sve se to događalo nakon slijetanja. Inače, od osoblja nije bilo nikoga. Ta djevojka koja je bila pored mene pomogla mi je. Supruga je, kada je vidjela šta se događa, pritrčala da pomogne. Pojavio se i jedan muškarac koji nam je također mnogo pomogao. Volio bih da ga pronađemo, da ga sretnemo i porazgovaramo s njim… Još se nije javio, ali supruga je podnijela najveći teret.“

Supruga Svetlana

Da nije bilo supruge Svetlane i putnika koji su munjevito reagovali i činili sve da ga spase, pitanje je da li bismo danas imali priliku razgovarati s Ljubišom, koji s velikim poštovanjem i zahvalnošću govori o svojoj životnoj saputnici i svemu što je učinila kako bi ga spasila, navodi Telegraf.

„Vukla me je. Čim me izvukla, stavila mi je kisik, a sebi uopće nije. Tek kasnije je neko od putnika pritrčao i stavio ga i njoj. Taj zvuk zraka bio je veoma blizu prozora. Taj muškarac donio je veliku torbu i pokušao zatvoriti rupu, ali je sve to izletjelo. Onda su na prozor stavili metalni kofer i tako začepili rupu. Ja sam ga držao ramenom, a oni rukama. Ne znam koliko je to trajalo“, rekao je Karović.

S druge strane, iz Ryanaira tvrde da Ljubiša nije bio izvan aviona.

„Loše se osjećam zbog tih laži. Ima mnogo svjedoka. Ja to nisam vidio niti osjetio, bio sam bez svijesti, ali ima mnogo ljudi koji mogu posvjedočiti šta se dogodilo. Pomalo je smiješna ta priča“, odbrusio je ogorčeni Karović.

Odšteta za pretrpljenu bol

Naravno, neizbježna tema bila je i odšteta za pretrpljenu bol, ali, prema riječima našeg sagovornika, to mu nije najvažnije.

„Nisam razmišljao o tome. Advokat radi svoj posao. Meni je samo važno da stanem na noge kako treba i da supruga i ja psihički prebrodimo sve ovo. Novac od odštete mi nije bitan“, izjavio je Karović.

Zahvalan što je ostao živ

Ljubiša je, nakon svega, zahvalan samo za ono najvažnije.

„Samo što sam ostao živ. Hvala Bogu, hvala djevojci, hvala tom muškarcu što su mi spasili život… Sve ostalo je ništa“, istakao je Karović.

Našeg sagovornika pitali smo i kako se osjećao zbog toga što se odjednom našao u centru pažnje i što cijeli svijet govori o njemu.

„Pomalo mi je to naporno. U suštini, ja sam skroman čovjek. Sve mi je to pomalo prenapuhano. Lično mi sve to smeta, ali na nagovor advokata shvatio sam da nešto mora biti rečeno kako se ovako nešto više ne bi dogodilo“, rekao je Karović.

Teško je i zamisliti kako izgleda biti isisan iz aviona na ogromnoj visini, pri brzini većoj od 500 kilometara na sat. Karović je govorio i o traumatičnim snovima koji ga muče nakon svega, kada, uz velike muke, konačno uspije zaspati.

„Mnogo puta su mi se javljali ti, da ih tako nazovem, košmari. Da li sam to doživio dok sam bio pri svijesti ili dok sam bio bez svijesti, ne mogu shvatiti, ali ta buka, kako me vuku, sve mi je to izmiješano u podsvijesti. Ne mogu to opisati riječima. Ta slika mi se često vraća. Zaista je teško to doživjeti, a kada se ponovi kroz snove, odmah počnu aritmije i visok pritisak. Čovjek se ne može smiriti“, naglasio je Karović i dodao:

„Još uvijek nisam ni svjestan svega, samo molim Boga da se psihički vratim u život. Fizički se nadam da hoću, ali psihički… pitanje je.“

Grupna tužba

Najavljeno je da će putnici pokrenuti grupnu tužbu, što samo po sebi predstavlja podršku onome kroz šta je Ljubiša prošao.

„Znači mi da bi se u Ryanairu opametili. Da bude bolja kontrola letjelica i da let bude mnogo ozbiljnija stvar. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dogodilo, a ne bi smjelo da se događa. Nakon prethodnog incidenta vjerovatno ništa nisu preduzeli čim se ista stvar ponavlja. Samo da se to više ne dogodi, jer će stradati mnogo ljudi“, zaključio je Karović.

Ljubiša Karović se sa suprugom Svetlanom u Grčku preselio prije oko četiri godine i s njom ima dvoje djece koja žive u Srbiji. Po zanimanju je preduzetnik, a njegova firma sarađuje s više od deset evropskih kompanija u oblasti distribucije mašina. Također, u Grčkoj iznajmljuje apartmane.

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