Dunav nestaje pred očima: Zabilježen istorijski najniži vodostaj

Dunav je ovih dana dostigao istorijski nizak vodostaj u Hrvatskoj, gdje je kod Batine izmjeren nivo od čak minus 101 centimetar. Prema podacima Hrvatskih voda, to je 17 centimetara niže od dosadašnjeg rekorda zabilježenog 2022. godine.stovremeno, vodostaj Dunava nastavlja da opada i na području Srbije. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, na pojedinim mjernim stanicama zabilježene su negativne vrijednosti,piše Avaz

U Novom Sadu je u petak izmjeren vodostaj od minus 32 centimetra, a prognoze ukazuju da bi tokom vikenda nivo rijeke mogao dodatno opasti, na oko minus 40 centimetara.

Iako su niski vodostaji karakteristični za ljetni period, stručnjaci upozoravaju da njihova sve češća pojava posljednjih godina predstavlja ozbiljan znak promjena u prirodnim uslovima.

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