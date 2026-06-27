Počeo Vučićev skup u Beogradu: Kolone, divovska zastava, roboti

Centralni događaj organizovan je na platou ispred Doma Narodne skupštine, a prateći programi počeli su još prijepodne.Organizatori najavljuju da će na skupu biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Glavni dio programa počeo je u 18 sati intoniranjem himne.

Dio ulica u centru Beograda zatvoren je za saobraćaj, a kolone učesnika kretale su se prema prostoru ispred Skupštine. Učesnici su razvili veliku srpsku zastavu, za koju je ranije najavljeno da je duga više od 500 metara i široka 10 metara. Na skupu je bila i djevojka na konju koja je nosila zastavu s natpisom “Srbija pobjeđuje”, sloganom SNS-a.

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da će se na skupu govoriti o najvažnijim pitanjima za budućnost Srbije. Rekao je i da će uskoro biti raspisani izbori, za koje tvrdi da će biti prilika da se vidi što građani misle,pišu

Vučević je na skup stigao iz smjera Palate Srbija, prema navodima srpskih medija, na motoru s grupom bajkera iz Novog Sada. U izjavi medijima poručio je da je “dosta bilo podjela” u Srbiji.

Skup još traje, a ključne političke poruke očekuju se u nastavku programa, pogotovo nakon obraćanja Aleksandra Vučića.

Studentski pokret pozvao je sutra građane na veliki protest u Kraljevu na kojem će ponovo biti zatraženi vanredni izbori. Nastavak je to vala protuvladinih protesta koji traju duže od godinu i pol dana, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, u tragediji za koju demonstranti vide krivicu u korupciji i neradu institucija društva.

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