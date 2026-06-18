Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradu, idu u zatvor

Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Ovo je ponovljena prvostepena presuda, na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u završnoj riječi sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine.

Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude tvrdeći da nisu dokazani navodi optužnog akta.

Ovo suđenje se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Dječak K.K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja 2023. godine,pišu Vijesti

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio devet učenika i čuvara škole i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.

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