Vatrogasci u Hrvatskoj cijelu noć branili kuće od požara

Vatra još nije pod kontrolom, a gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren te gusta makija.

Tokom noći zadarski vatrogasci ugasili su i četiri požara na kopnu, kao i jedan manji požar na otoku Ižu.

Jutros su u pomoć vatrogascima na Dugom otoku stigla dva kanadera.Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić potvrdio je za RTL da požar na Dugom otoku nije pod nadzorom.

“Cijelu noć radila se aktivna odbrana objekata, s obzirom na to da se radi o otoku koji praktično u svakoj uvali ima jednu, dvije ili tri kuće i vikendice. Bili smo angažirani na tome i sve je uspješno odbranjeno. Nema nikakve štete”, rekao je Rudić.

Vatrogasci su uspjeli požarište podijeliti na dvije linije, duge oko kilometar i 600 metara.

“Sada očekujemo dolazak zračnih snaga. Zatražili smo dva kanadera da nam pomognu staviti požar pod nadzor”, kazao je Rudić u ranim jutarnjim satima i opisao područje kao izuzetno zahtjevno za gašenje.

Kanaderi su u međuvremenu stigli na požarište.

Na terenu je oko 100 vatrogasaca. Uz lokalne snage i vatrogasce koji su na dislokaciji u Božavi, tokom noći je s kopna stiglo pojačanje od 50 vatrogasaca sa 17 vozila.

“Dodatne vatrogasne snage stižu na otok. Teren je teško prohodan, tu su gusta makija, ali i kuće. Vatrogasci su angažirani na odbrani tih objekata, a požar nije pod kontrolom”, kazao je Rudić za HRT.

Dugi otok nije bio jedino područje zahvaćeno požarima. Tokom noći izbila su i četiri požara na kopnenom dijelu županije, na području Galovca, Zemunika i Mostara.

“Svi su za otprilike sat i po do dva sata od dojave stavljeni pod nadzor. Radilo se o gustoj borovoj šumi i niskom raslinju. Zaista brzim radom vatrogasaca požari su tokom noći stavljeni pod nadzor oko 1:30 sati”, izjavio je Rudić,pišu Vijesti

Jutros oko 6 sati izbio je i manji požar na otoku Ižu.

“Brzom reakcijom lokalnog DVD-a požar na Ižu stavljen je pod nadzor”, dodao je županijski zapovjednik.

Očekuju se i nove informacije o stanju osoba povrijeđenih u velikom požaru koji je u četvrtak i petak gorio na području Omiša.

Prema podacima od petka navečer, ljekari u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju bore se za živote dvojice muškaraca i dvije žene, u dobi od 18 do 46 godina.

Riječ je o pacijentima s teškim opekotinama koje zahvataju između 40 i 70 posto tijela.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o tročlanoj porodici. Uz njih je životno ugroženo još pet osoba.

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