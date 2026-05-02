Propusti zaštitarske agencije: Tarik Prusac suprugu ubio službenim pištoljem koji nije smio nositi kući, Agencija krađu pištolja prijavila tek nakon ubistva

Tarik Prusac je svoju bivšu suprugu Elmu Godinjak ubio hicima iz službenog pištolja koji je dužio u zaštitarskoj agenciji SEC ONE.

On, prema važećim zakonskim propisima, nije mogao oružje nositi izvan radnog mjesta, piše Istraga.ba.

No, nosio ga je, a zaštitarska agencija SEC ONE je krađu pištolja prijavila policiji tek nakon što je obznanjeno da je njihov uposlenik Tarik Prusac počinio ubistvo.

– Agencija koja obavlja poslove fizičke zaštite može posjedovati vatreno oružje kratke cijevi za najviše jednu polovinu svog osoblja, a koje će čuvari nositi za samoodbranu – navedeno je u Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Iz ovoga je jasno da oružje pripada Agenciji, a ne samom zaštitaru. A kada se može koristiti to oružje, navedeno je u Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo

“(Povjeravanje nošenja oružja u pravnom licu i kod poduzetnika) (1) Pravna lica i poduzetnici, koji drže oružje na osnovu člana 20. ovog zakona, mogu povjeriti njihovo nošenje samo licima koja ispunjavaju uvjete iz člana 10. ovog zakona.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana kojem je oružje povjereno može ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuje, a u vremenskom periodu dok se oružje ne koristi, čuva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oružju ne mogu imati neovlaštena lica”.; navedeno je u članu 21 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.Tarik Prusac je svoju bivšu suprugu Elmu Godinjak ubio hicima iz službenog pištolja koji je dužio u zaštitarskoj agenciji SEC ONE.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana kojem je oružje povjereno može ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuje, a u vremenskom periodu dok se oružje ne koristi, čuva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oružju ne mogu imati neovlaštena lica".; navedeno je u članu 21 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.U utorak, 7. aprila 2026. godine Elma Godinjak je obavijestila policiju da je četiri dana ranije, 3. aprila 2026. godine, njen suprug Tarik Prusac došao na njeno radno mjesto i rekao: "daj razgovaramo, n moj na ovaj način završit ću u zatvoru, ako me prijaviš ostat ću bez posla,neću moći davati novac za alimentaciju djeteta". Dan kasnije, 4. aprila Prusac je svojim automobilom presreo Elmu Godinjak, rekavši da je "došao po dijete". Sutradan, 5. aprila Prusac je uhodio Elmu, ali joj nije prilazio. MUP KS je o ovoj prijavi obavijestio Tužilaštvo KS, a dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Alma Džinović je utvrdila da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu Nasilje u porodici.

Policija je 7. aprila izdala hitne zaštitne mjere, a već 8 aprila Općinski sud u Sarajevu, donio je Rješenje kojim su Tariku Pruscu izrečene zaštitne mjere i to – “zabrana približavanja žrtvi nasilja” i ,Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja” – bračne partnerice Elme Godinjak. Mjere su bile na snazi i na dan ubistva, a od 8. aprila do 1. maja Elma Godinjak nije obavještavala policiju da joj se suprug približavao, piše Istraga.ba.

Facebook komentari