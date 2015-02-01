Oglasila se Zorica Brunclik: Donijela je odluku i saopštila svima!

Nju su jučer dočekali gromoglasnim aplauzom, a svaki član žirija joj je potrčao u zagrljaj.

Nakon što se snimanje završilo, oglasila se Zorica Brunclik na Instagramu objavivši fotografiju s pjevačima koji se takmiče.

“Poslije svega, osmijeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje – još jače i s još više ljubavi “– napisala je Zorica.

Ispod objave joj se odmah obratila i kolegica, pjevačica Milena Plavšić.

Hvala Bogu, sretno, draga Zoko! Živa i zdrava bila i sve najbolje, od srca ti želim! – napisala joj je kolegica.

Ovu bolest je pobijedila

Danima se nagađalo koja je bolest prikovala pjevačicu za krevet, a sada je Zorica Brunclik odlučila prekinuti tišinu i konačno otkriti s čim se izborila uz pomoć ljekara.

“Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega” – rekla je Zorica za “Premijeru” i dodala da bolest nije krila:

“To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo, a da imaš gripu. Imala sam tešku operaciju i bila je uspješna. Savjetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju bilo je debelo crijevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno poslije 50. godine. Nisam se ozbiljno bavila svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo.”

Facebook komentari