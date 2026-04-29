BH Meteo objavio prognozu za naredne dane: Snijeg i minus dva stepena…

BH Meteo je danas, 29. aprila, objavio da stižu naoblačenje i kiša, dok se na planinama očekuje snijeg. Zbog prodora hladnijeg zraka, snijeg bi se do sutra ujutru u dijelovima centralne, istočne i jugoistočne Bosne te istočne Hercegovine mogao spustiti i na oko 700 metara nadmorske visine.

Navode da će u srijedu, 29. aprila, biti bez nekih većih padavina, većinom od 2 do 10 l/m2.

“U dijelovima centralne i istočne Bosne do 25 l/m2. U nizinama kiša a na višim planinama uz tanji snježni pokrivač kojeg dekorativno sutra ujutru moze biti i u brdskim dijelovima gornjeg Podrinja, Sarajevsko-romanijske regije te sjeverne i istočne Hercegovine.”

Sutra, 30. aprila tokom dana prestanak padavina u svim krajevima uz postepeno razvedravanje. Uslijedit će hladna noć, pa bi jutarnji sati petka 01. maja donijeli mraz većem dijelu zemlje.

Treba skrenuti pažnju i na vjetar, koji će dolaskom osjetno hladnijeg vazduha zapuhati širom zemlje. Umjeren do jak sjeverac, u dijelovima zapadne, jugozapadne Bosne i u Hercegovini jaka do olujna bura. Najjači udari vjetra tokom vidljivog dijela dana, u četvrtak i petak dok bi u noćnim satima slabio.

Za 01. maj, nakon neuobičajno hladnog jutra uz temperature većinom -4 do 2°C, na planinskim mrazištima i blizu dvocifrenih minusa, u toku dana ostaje relativno svježe uz pojačan sjeverac.

Vrijeme uglavnom sunčano, uz slab do umjeren dnevni razvoj naoblake u poslijepodnevnim satima. Suho, tek rijetko uz koju kap kiše ili kakav zanemariv kratkotrajni pljusak.

Za vikend postepena stabilizacija vremena. Jutra ostaju prohladna uz lokalnu pojavu mraza, danju postepeno sve toplije naročito u nedelju 03. maja kada bi preovladavalo i u potpunosti sunčanije vrijeme, pišu Vijesti.ba.

