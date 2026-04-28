Tri horoskopska znaka koja bi se u maju mogla ludo zaljubiti…

Maj mnogima donosi laganiju energiju, više druženja, spontanih susreta i onaj osjećaj da se nešto lijepo napokon može dogoditi. Iako ljubav nikad ne dolazi po rasporedu, neki horoskopski znakovi bi mogli biti posebno otvoreni za emocije, flert i iznenadne romantične preokrete.

Bik

Bikovi u svibnju posebno zrače. Ovo je njihov period, pa ne čudi da će privlačiti pažnju gdje god se pojave. Mogli bi upoznati osobu koja im budi osjećaj sigurnosti, ali i onu iskru zbog koje im srce počinje brže kucati. Za Bikove, koji inače ne žure s emocijama, svibanj bi mogao donijeti ljubav koja se razvija prirodno, nježno i vrlo intenzivno.

Lav

Lavovi će u svibnju biti raspoloženi za zabavu, izlaske i nova poznanstva, a upravo bi se kroz opuštene situacije mogla dogoditi romansa koju nisu planirali. Netko bi ih mogao osvojiti pažnjom, humorom i sposobnošću da ih vidi onakvima kakvi zaista jesu. Lavovi vole velike geste, ali ovog bi ih puta mogla razoružati nečija iskrenost.

Ribe

Ribe će u svibnju biti posebno emotivne, intuitivne i spremne prepustiti se osjećajima. Moguće je da će ih privući osoba s kojom će odmah osjetiti snažnu povezanost, gotovo kao da se poznaju godinama. Ipak, za Ribe će biti važno da ne idealiziraju previše, nego da dopuste ljubavi da se pokaže kroz djela, a ne samo kroz lijepe riječi.

Za ova tri znaka svibanj bi mogao biti mjesec leptirića u trbuhu, neočekivanih poruka i susreta koji mijenjaju raspoloženje u sekundi. Ljubav možda neće doći najavljeno, ali baš zato bi mogla biti još uzbudljivija, piše index.

