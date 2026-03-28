Američki nosač aviona uplovio u Split

Tokom svog posjeta, USS GERALD R. FORD će ugostiti lokalne dužnosnike i ključne čelnike kako bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske”, ističe ambasada, koja je odnose između dviju zemalja opisalo kao bliske, a Hrvatsku “cijenjenom saveznicom iz NATO-a i prijateljicom”, piše Hina.

Jedinice američke mornarice često posjećuju Hrvatsku radi popravaka i zajedničkih vježbi, dodaje ambasada.

“Posjet omogućuje posadi važnu priliku da uživa u bogatoj kulturi i prirodnim ljepotama Hrvatske, a Sjedinjenim Državama dodatnu priliku za komunikaciju s ključnim saveznikom i jačanje američko-hrvatskog odnosa, ukorijenjenog u zajedničkim vrijednostima i sigurnosnim interesima”, naglasili su iz američke ambasade.

Nosač zrakoplova je posljednji put bio u Splitu u listopadu 2025., a prvi put u junu 2023.

Brod je zajedno sa svojih 4500 članova posade i borbenih pilota bio u Sredozemnom moru 24. oktobra kada je ministar odbrane Pete Hegseth naredio njegovo ubrzano premještanje do Kariba kako bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa na Nicolasa Madura, čelnika Venezuele prije nego što je zarobljen.

Nosač aviona je potom preusmjeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Mornarima je trebalo preko 30 sati da bi ugase požar koji je 12. marta izbio u praonici rublja, koji nije bio povezan s vojnom akcijom.

Preko 600 članova posade je ostalo bez svojih kreveta te su morali spavati na podovima i stolovima, kazali su dužnosnici,pišu Vijesti

USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je sagrađeni ratni brod. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Gradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 aviona. ​Uz osoblje avijacije posadu​ čini 4500 članova posade.

Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.

Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u Virginiji.

