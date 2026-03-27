Dačić: Halidove pjesme su me digle iz kome

Kako je napisao na Instagramu, on se ne sjeća buđenja, ali su mu to opisali ljekari, medicinska sestra i policajac.

“Odluka o prestanku rada mašine i skidanju sa respiratora je veoma teška i važna, jer se nikad ne zna hoće li to biti povratak u život ili odlazak u smrt. Zato su lekari odlučili da započnu taj proces u noći između 1. i 2. marta, negde oko jedan sat posle ponoći. Zaključili su da, pošto sam dobro reagovao, i u nesvesnom stanju, na puštanje muzike, da taj proces tako i realizuju”, napisao je Dačić, koji je pet dana bio bez svijesti, na Instagramu i naglasio:

Pjesme koje su pratile njegov oporavak

“Buđenje je počelo uz pesmu ‘Romanija’ Halida Bešlića, ‘Podmoskovske večeri’ i ‘Prepelica’ Baje Malog Knindže. Ja se toga ničega ne sećam, sećam se samo da sam otvorio oči oko pola četiri ujutru”.

Nastavio je da se ne sjeća zbivanja od noći 25. februara do jutra 2. marta, pa je zato tjerao medicinsko osoblje da mu ponove šta se desilo, jer mu je sve izgledalo nevjerovatno.

Lična poruka nakon oporavka

“Ali eto, posle Strašnog Suda koji sam preživeo i odluke Gospodnje da mi još nije suđeno, u život me je vratila pesma – Halid i ‘Romanija’, ‘Podmoskovske večeri’ i Bajina ‘Prepelica'”, podvukao je Dačić i naglasasio.

“I to sam baš ja. I kad mi se plače, pevam još jače, pesma je moja sudbina! Dobrim vam se svima vratilo, divni ljudi! Idemo dalje”.

Ivica Dačić je, podsjećamo hospitalizovan 25. februara na Klinici za pulmologiju KCS zbog obostrane upale pluća. Bio je na respiratoru do 2. marta, a 5. marta je premješten sa intezivne njege na odjeljenje. On je 9. marta otpušten iz bolnice i upućen na kućno liječenje, prenosi Novi.

