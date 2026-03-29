AMBASADORICA LONČAR U JELISEJSKOJ PALAČI: Predsjedniku Francuske poklonila knjigu “HEROJI MOSTARA”

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Francuskoj, Višnja Lončar, prilikom posjete Jelisejskoj palači i susreta sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, uručila mu je knjigu “Heroji Mostara”.

Tom prilikom istaknuta je duboko miroljubiva poruka ove knjige – poruka istine, sjećanja i opomene. Knjiga svjedoči o strahotama rata i neizmjernim patnjama bosansko-hercegovačkog naroda tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Poseban naglasak stavljen je na grad Mostar, gdje su stotine nedužnih građana stradale – kroz logore, kao živi štitovi i u razaranju koje je pogodilo svaki segment života. Također, svjedoči o nadnaravnoj hrabrosti branilaca grada Mostara, koji su u nemogućim uslovima odbranili i zaštitili živote svojih sugrađana.

Ova knjiga nije samo zapis o prošlosti, već trajni podsjetnik da je istina jedini put ka razumijevanju i pomirenju. Ona govori o visokoj cijeni mira i slobode, koju su građani Bosne i Hercegovine platili tokom agresije i apokalipse koja je odnijela više od 100.000 nevinih života svih građana Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, knjiga predstavlja i svjedočanstvo o snazi, dostojanstvu i ljubavi prema svom gradu – Mostaru, koji je uprkos razaranju ostao simbol otpora i života. Ona treba da bude most istine za generacije koje dolaze, primjer da su ljubav, tolerancija, poštovanje i uvažavanje različitosti jedini put ka trajnom miru – vrijednosti koje su u prošlosti bile narušene radikalnim politikama koje su nasrnule na Bosnu i Hercegovinu.

Ambasadorica Lončar naglasila je da je ovu knjigu uručila ne samo u svojoj diplomatskoj ulozi, već i kao građanka Mostara, u ime svojih ubijenih školskih kolega i svih nevinih žrtava. Osjetila je ličnu i moralnu dužnost da predsjednika Macrona upozna isključivo sa istinom – istinom o stradanju, ali i o snazi jednog naroda da opstane i sačuva dostojanstvo, prenosi Patria.

