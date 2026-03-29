Veliki protesti u Izraelu zbog rata u Iranu: Uhapšeno najmanje 18 osoba, nasilno rastjerani u više gradova

Policija u Izraelu je privela najmanje 18 osoba tokom demonstracija protiv rata s Iranom, dok su protesti nasilno rastjerani u više većih gradova. Prema zvaničnim informacijama, 13 ljudi uhapšeno je u Tel Avivu, a pet u Haifi, dok su okupljanja održana i u okupiranom Jeruzalemu i Ber Ševi.Ovo je prvi put da se šire antivladine grupe uključuju u proteste protiv aktuelnog rata. U prvim sedmicama sukoba takve skupove uglavnom su organizovali i posjećivali ljevičarski aktivisti.

U Haifi se okupilo oko stotinu demonstranata, koji su nosili izraelske zastave i uzvikivali parole protiv rata. Među njima se isticao transparent s porukom da milioni djece odrastaju u skloništima od bombi.

Policija tvrdi da su pojedini učesnici pokušali blokirati saobraćaj, zbog čega je skup proglašen nezakonitim. Ipak, snimci s mjesta događaja pokazuju da najmanje dvije privedene osobe u tom trenutku nisu ometale saobraćaj.

Sličan scenario dogodio se i na Trgu Habima u Tel Avivu, gdje je protest također raspušten nakon što je proglašen nezakonitim, pozivajući se na ratna pravila Komande za unutrašnju odbranu koja ograničavaju javna okupljanja na otvorenom na 50 ljudi. Tokom procjene situacije, uz prisustvo predstavnika Komande za unutrašnju odbranu, zaključeno je da postoji stvarni rizik po ljudske živote, nakon čega je naređeno da se skup rastjera – saopćila je policija.

Nakon završetka protesta u Tel Avivu, pripadnici granične policije viđeni su kako silom potiskuju demonstrante koji su se kretali trotoarom, prateći manju grupu i naređujući im da se raziđu.

Tokom intervencije, policajci su na Trgu Habima fizički zaustavili predsjednika stranke Hadash-Ta’al Aymana Odeha, uprkos njegovom poslaničkom imunitetu. U drugom incidentu, jedan policajac je uhvatio sredovječnog muškarca za majicu i oborio ga na tlo.Avaz

