SCENE IZ ZAGREBA: Tompson pjevao zabranjene ratnohuškačke pjesme

Organizacija događaja protekla je u kontroverznom tonu oko učešća Marka Perkovića Tompsona, pevača koji kroz pesme koketira sa ustaškim stavovima. Doček rukometaša, koji su u nedelju na Evropskom prvenstvu u Danskoj osvojili treće mesto, ostao je u senci podela zbog nastupa kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona što su ultimativno tražili rukometaši.

Grad Zagreb odbio je da im udovolji, pa je Hrvatski rukometni savez (HRS) sinoć objavio da odustaje od dočeka.

Situacija se danas promenila kada je Vlada objavila da preuzima doček i da će, u saradnji s HRS, on biti u 18 na Trgu.



Svaki Tompsonov koncert se pretvori u nacionalističko divljanje sa ustaškim pokličima, među kojima se izdvajaju “Za dom spremni” i “Ubi Srbina”.Podsetimo, Rukometna reprezentacija Hrvatske, posle osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, dočekana je jutros na aerodromu, u prisustvu državnih zvaničnika, sa ustaškim obeležjima i pesmama Marka Perkovića Tompsona,piše Kurir

Iako je Grad Zagreb počeo sa organizacijom dočeka, nisu pristali da Tompson nastupi na glavnom trgu, zbog čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti.

Ipak, Vlada Hrvatske je direktno preuzela organizaciju dočeka, pogazila odluku gradskih vlasti i organizovaće doček na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, sa sve Tompsonom.

