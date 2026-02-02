Oluja Kristin u Portugalu nanijela štetu koja bi mogla dostići milijarde eura

Oluja je zahvatila regiju rano u srijedu, s udarima vjetra koji su prelazili 200 km/h, a jaka kiša je čupala drveće i skidala krovove. Usmrtila je najmanje šest osoba i ostavila bez struje stotine hiljada domaćinstava.

– Krov je odletio, sva prozorska okna su razbijena, sve je haos i bijeda – rekla je Paula Franco dok je čekala u redu u Leiriji za donirane crijepove za popravku svoje kuće.

Portugalska vlada je u nedjelju odobrila paket kredita i poticaja od 2,5 milijardi eura (2,95 milijardi dolara) kako bi pomogla ljudima i preduzećima da se obnove nakon oluje.

Vlada bi mogla aplicirati za bespovratna sredstva iz Evropskog fonda solidarnosti i neiskorištenih sredstava EU za oporavak za finansiranje obnove, rekla je u ponedjeljak ministrica okoliša i energetike Maria da Graca Carvalho na zajedničkoj konferenciji za novinare s povjerenikom EU za energetiku Danom Jorgensenom,pišu Vijesti

Leiria, jedno od glavnih industrijskih središta Portugala poznato po industriji plastike i metala, bila je među najteže pogođenim područjima.

Stotine kuća, nekoliko puteva, škola, fabrika i željezničkih pruga su pogođene. U zračnoj bazi Monte Real u blizini Leirije, oluja je oštetila nekoliko aviona, uključujući borbene avione F16.

Gotovo 170.000 domaćinstava je u ponedjeljak još uvijek bilo bez struje, rekla je Graca Carvalho.

Šteta u regiji mogla bi iznositi između 1,5 i 2 milijarde eura, rekao je za emitera NOW Henrique Carvalho, predsjednik Poslovnog udruženja Leirije.

Vlada je u nedjelju produžila stanje katastrofe u 69 općina do 8. februara, a očekuju se i obilnije kiše i poplave.

