Vučetić: “Tomašević je osvojio zlatnu medalju iz politike”

Ocijenio je da je premijer Andrej Plenković preuzeo organizaciju kako bi svaku energiju usmjerio u svoju korist, a sve okupljene na Trgu bana Jelačića ironično je nazvao “sudionicima gay pridea u HDZ-ovoj varijanti”.

Za gradonačelnika Tomislava Tomaševića rekao je da je otkazivanjem prvotnog dočeka “osvojio zlatnu medalju iz politike i demokracije”.

“Tomašević je osvojio zlatnu medalju iz politike”

“Može se naslutiti da će biti i puno gore od ovoga, a ovisi kako će gradonačelnik Tomašević upravljati dalje ovom situacijom. Po meni je osvojio zlatnu medalju iz politike i demokracije kad je otkazao ovaj događaj. Pokazao je da je branitelj demokracije i građanske Hrvatske u sadašnjim okolnostima, ali i jedina snažna alternativa Plenkovićevom HDZ-u”, smatra bivši saborski zastupnik.

Kritizirao je i Vladu. “Njegova Vlada je prije godinu dana, prije dvije i prije pet pokazivala tendencije ne državnog udara, nego državnog terorizma, a to je korištenje monopola sile kako bi se ostvarili nelegitimni interesi premijera Plenkovića. On tu ulogu savršeno igra, ali ta uloga nije dobra”, rekao je.

“Sudionici gay pridea u HDZ-ovoj varijanti”

Vučetić je dodao kako nije očekivao da će HDZ povući paralelu s događajima u Splitu 2012. godine. “Jedan element nisam očekivao, a to da će HDZ ovaj događaj u Zagrebu javno označiti HDZ-ovskim gay prideom jer vuku paralelu s onim što se događalo u Splitu 2012. godine”, kazao je.

“Svi oni koji su se našli na zagrebačkom Trgu na poziv HDZ-ovih ministara trebaju sebe smatrati sudionikom gay pridea u HDZ-ovoj varijanti”, poručio je ironično,piše Index

“Plenković je beskrupulozan”

“Plenković je odlučio svaku energiju koja jamči opstanak na vlasti preuzeti, obuzdati i usmjeriti sebi u korist”, ocijenio je Vučetić, smatrajući da je premijer to učinio i s energijom “hipodromske Hrvatske”.



Smatra da se tome ne treba previše suprotstavljati, već paralelno graditi alternativu. “Tome se treba suprotstaviti i paralelno razvijati alternativnu građansku Hrvatsku. To je moguće samo s one razine koja već ima neku političku snagu. Nju vidim u Gradu Zagrebu i u zrelosti gradonačelnika Tomaševića, no i on mora poduzeti neke korake koji računaju s tim što predstavlja premijer Plenković”, rekao je.

“On je beskrupolozan i u stanju je svoju volju useliti u DORH, USKOK i sada – na ulicu, ali i na krovove, ako imamo u vidu policiju koja osigurava ovaj skup”, dodao je Vučetić.

“Pozvao bih ga da zajedno podnesemo ostavke”

Na kraju je zaključio kako Plenković ne računa s tim da će ga netko izazvati te je predložio kako bi se Tomašević trebao postaviti. “Da sam na Tomaševićevom mjestu, prozvao bih premijera političkom kukavicom i tražio bih od njega da legitimiramo voljom naroda tko je u pravu u Gradu Zagrebu, ali i na razini RH, i zatražio bih da njih dvojica zajedno podnesu ostavke”, zaključio je Vučetić.

Facebook komentari