Justin Bieber nastupio gotovo gol na Grammyjima

31-godišnji pjevač izveo je pjesmu Yukon uz električnu gitaru i ritam-mašinu, bez velike produkcije i pratećeg benda. Tijekom emotivne izvedbe, koju je posvetio supruzi, kamere su više puta uhvatile Hailey Bieber u publici kako se smiješi i bodri ga, piše Daily Mail.Samo nekoliko sati ranije par je zajedno prošetao crvenim tepihom, noseći iste bedževe s natpisom “ICE OUT”.

Prvi nastup na Grammyjima nakon 2022.

Bio je to Bieberov prvi nastup na Grammyjima od 2022. godine, kada je s Giveonom i Danielom Caesarom izveo hit Peaches. Nakon toga se rijetko pojavljivao na pozornici – tek uz pokoje iznenadno gostovanje, među njima i na koncertu SZA, te na nekoliko privatnih događaja. U međuvremenu je zbog zdravstvenih problema bio prisiljen otkazati turneju.Nastup mnogi tumače i kao najavu onoga što slijedi, s obzirom na to da bi Bieber kasnije ovog proljeća trebao biti glavni izvođač oba vikenda festivala Coachella.

Nominiran u četiri kategorije

Ove godine Bieber je nominiran u četiri kategorije: za album godine i najbolji pop vokalni album (Swag), najbolju pop solo izvedbu (Daisies) te najbolju R&B izvedbu (Yukon). Tijekom karijere skupio je 23 nominacije i osvojio dva Grammyja.Internet “gori” zbog outfita

Ipak, njegov odabir odjeće – odnosno njezin izostanak – zasjenio je sve ostalo. Društvene mreže, posebno X, bile su potpuno podijeljene: jedni su hvalili ranjivost i ogoljen pristup nastupu, dok su se drugi pitali zašto se na dodjeli pojavio gotovo gol,piše Index

“Kakva predivna i ranjiva izvedba”, napisao je jedan obožavatelj, dok se drugi našalio: “Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…”

Neki su bili znatno oštriji. “Justine, ovo je dodjela Grammyja, a ne plaža… baš sramotno”, stoji u jednom komentaru. “Gdje mu je majica?” pitao je drugi, a treći dodao: “Zar se ovako odjenuo za Grammyje? Baš užas.”

Dio publike umjesto sprdnje i kritika izrazio je zabrinutost. “Ovo je zapravo tužno. Čovjek vapi za pomoći, a nitko to ne primjećuje”, napisao je jedan korisnik.

Obožavatelji su mu, očekivano, brzo stali u obranu, naglašavajući da je bez obzira na sve “ukrao show” vokalom i nastupom. “Justin Bieber i dalje zna dominirati pozornicom”, poručio je jedan, dok je drugi dodao: “Vokal mu je tako sirov – opsjednut sam ovom ogoljenom verzijom.”

