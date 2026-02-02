Grad Zagreb i Vlada Hrvatske posvađali se oko dočeka rukometaša, Thompson ipak nastupa

Informaciju je potvrdio i ministar sporta Tonči Glavina.

“Organiziramo veličanstven doček danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića!”

Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša.

Kaže i kako će doček biti veličanstven.

Podsjetimo, nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Grad Zagreb je na najavu Vlade da će u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića oni organizirati doček rukometaša, poručivši da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a da je iz Vlade nisu tražili.

U međuvremenu, policija je zbog prijetnji gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševića došla u prostorije stranke Možemo, a i evakuirano je Gradsko poglavarstvo zbog dojave o bombi.

Podsjetimo, Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a održat će se u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

“Laž je ono što plasiraju legije HDZ-a”

Gradonačelnik je istaknuo da se danima prije usuglašavao program za doček rukometaša: “Usuglasili smo se i oko programa, u četvrtak. Laž je ono što plasiraju legije HDZ-a da smo mi protiv domoljubnih pjesama. Hrvatske ruže su trebale izvesti pjesmu Ako ne zna što je bilo. Druga laž koju plasiraju HDZ-ovci je da ta pjesma ne bi bila izvedena. Treća laž je da je Zagreb otkazao doček. Zagreb nije otkazao doček. Nikada se nije pojavio zahtjev da se uz izvođače pridruži Thompson. To se prvi puta pojavilo jučer navečer. Cijelo ovo vrijeme tog zahtjeva nije bilo. Zahtjev je došao u zadnji čas. Svi znamo da je Thompson napravio što je napravio u prosincu, njegov nastup na javnoj površini nije moguć. Mi se te odluke moramo držati. Rukometaši su inzistirali na Thompsonu i mi bismo time prekršili vlastite odluke. Sve je bilo spremno, ali su došli sa zahtjevom koji je bilo ultimativan.”

“Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni”

“Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni. Vlada je odlučila da na silu dočeka bude na kojem će pjevati Thompson, jedino je to sporno. Koplja se lome oko Thompsona koji ne može nastupati na javnim površinama. Za korištenje javne površine im treba dozvola Grada Zagreba. Ovo je presedan, institucionalno nasilje, neodgovorno ponašanje Plenkovića koji ne poštuje vlast u Gradu Zagrebu. Ovo je udar države na Grad Zagreb. Ovo je i kršenje Ustava. Vjerujem da je ovo mnoge šokiralo, ne sjećam se da je bilo koja Vlada bilo kojoj lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu”, dodao je Tomašević.

“Vlada sudjeluju u rušenju vlasti u Zagrebu”

Ističe da HDZ nije mogao dobiti izbore u Zagrebu pa sada provode institucionalno nasilje: “Vlada sudjeluju u rušenju demokratske vlasti u Zagrebu. Odlučili su to namjerno napraviti u Zagrebu. Vlada svjesno krši zakon, kakvu to poruku šalje ovom društvu? Onda ni oni ne trebaju dozvole. Gdje je to normalno?”

Komentirao je i prijetnje bombom: “Je li normalno što se danas događa? Je li normalno da policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju? Je li Hrvatska pravna država, ako se ovakve stvari mogu događati?”

“Neću povinuti glavu nikome”

“Nikakve prijetnje smrću, bombom, prosvjedi pred mojim stanom, mene neće pokolebati da promijenim odluke koje sam donio i koje je donijela Gradska skupština. Ne odgovaram Vladi RH-a nego građanima Zagreba. Neću povinuti glavu nikome”, dodao je,piše N1

Gradonačelnik je nakon izjave odgovarao na pitanja novinara.

Ističe da Vlada nije tražila dozvolu.

Što je sporno u pjesmi Ako ne znaš što je bilo?

“Predložili smo da Hrvatske ruže izvedu tu pjesmu. HRS se svrstao politički na stranu HDZ-a, maske su pale. Pokušava se napraviti monopol HDZ-a na domoljublje, ta pjesma bila bi izvedena. Čudno je kada se političari drže svojih odluka.”

Što će se poduzeti?

“Branit ću odluke politički i pravno, vidjet ćete. Vrijedi li zakon za Vladu RH? Vrijedi li Ustav?”, rekao je Tomašević.

