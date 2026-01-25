Srbija razmatra skraćivanje školskih časova na 30 minuta

Ministar prosvjete Srbije Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da su ove ideje još uvijek u fazi razmatranja te da konačne odluke nisu donesene.

Govoreći o prijedlogu kraćih časova, Stanković je istakao da se problem koncentracije učenika sve češće pojavljuje, posebno pod utjecajem novih tehnologija.

– U ovom trenutku o toj ideji otvoreno i glasno razmišljamo. Postoji određeno psihološko opravdanje, jer pod utjecajem savremenih tehnologija dolazi do difuzne pažnje. Djeca se teško fokusiraju na jedan sadržaj i sve teže zadržavaju koncentraciju punih 45 minuta, što je izazov čak i za odrasle – rekao je ministar.

Dodao je da procedura nije jednostavna i da će biti neophodna detaljna analiza svih argumenata za i protiv ove promjene,pišu Vijesti

– Nakon javne rasprave slijedi praktični dio koji podrazumijeva reorganizaciju rasporeda časova, preraspodjelu nastavnog kadra, pa čak i eventualno zapošljavanje novih nastavnika, jer bi broj časova bio veći. Zbog toga je moguće da se krene s pilot-programom, jer promjene u obrazovanju moraju biti racionalne i pažljivo planirane – naglasio je Stanković.

Prema njegovim riječima, efekti eventualnih promjena mjerili bi se kroz obrazovna postignuća učenika i razvoj njihovih znanja i vještina,pišu Vijesti

– Suštinsko pitanje je da li djeca bolje uče, da li su motiviranija i da li su ishodi učenja jednostavniji i efikasniji – rekao je ministar.

Stanković je također potvrdio da se intenzivno razmatra i mogućnost zabrane korištenja mobilnih telefona u školama. Najavio je da će o toj temi naredne sedmice razgovarati sa zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem.

– Interna anketa među učenicima pokazala je da oni nisu striktno protiv zabrane, već da je ključno pitanje da li će ona biti djelimična, kako bi im bilo omogućeno da tokom odmora komuniciraju međusobno i s roditeljima – zaključio je ministar.

Najave ovih promjena izazvale su brojne reakcije u javnosti, a rasprava o budućnosti obrazovnog sistema u Srbiji tek se očekuje.

Facebook komentari