Mačke rade ovo kada vas vole: Znakovi privrženosti koje mnogi vlasnici ne prepoznaju

Mačke često imaju reputaciju nezavisnih i pomalo tajanstvenih životinja, ali njihovo ponašanje otkriva mnogo više emocija nego što se na prvi pogled čini. Iako ne pokazuju ljubav uvijek na isti način kao psi, mačke svojim gestama svakodnevno pokazuju privrženost vlasnicima.Jedan od najjasnijih znakova povjerenja jeste kada mačka polako trepće dok vas gleda. Stručnjaci ovo ponašanje često nazivaju “mačjim poljupcem”, jer pokazuje opuštenost i osjećaj sigurnosti u vašem prisustvu.

Ako vas mačka prati iz prostorije u prostoriju, traži da bude blizu vas ili bira da spava pored vas, to je znak da vas smatra dijelom svoje sigurne zone. Mačke su životinje koje pažljivo biraju kome vjeruju, pa je njihova blizina poseban oblik privrženosti,piše Avaz

Trljanje glavom o noge ili ruke također nije samo traženje pažnje. Na taj način mačke ostavljaju svoj miris i označavaju vas kao nekoga ko pripada njihovom “krugu”.

Mnogi vlasnici primjećuju i da im mačke donose igračke ili čak predmete koje pronađu. Iako to ponekad djeluje neobično, stručnjaci objašnjavaju da je riječ o ponašanju povezanom s dijeljenjem i instinktom brige.

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